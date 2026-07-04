Armi illegali e droga, un arresto e una denuncia in provincia di Vibo Valentia

Un arresto per coltivazione di cannabis e una denuncia per detenzione illegale di un’arma rubata. È questo il bilancio di due distinte operazioni condotte dai Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della detenzione abusiva di armi e della produzione di sostanze stupefacenti. Le attività hanno interessato i territori di Dinami e Polia. Nel primo caso, i militari hanno rinvenuto una carabina ad aria compressa calibro 4,5 all’interno di un casolare riconducibile a un imprenditore agricolo del posto. Nel secondo intervento, i Carabinieri hanno scoperto una piantagione composta da 187 piante di cannabis, nascosta tra la vegetazione in un’area rurale in località Fellà.

Controlli dei Carabinieri nel Vibonese contro armi e droga

Le operazioni rientrano nei servizi predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia per il controllo del territorio. L’obiettivo è il contrasto alla detenzione abusiva di armi e alla produzione di sostanze stupefacenti, due ambiti al centro dell’attività preventiva e investigativa dei militari. Il bilancio complessivo è di una persona arrestata e una denunciata alla Procura. Le verifiche hanno portato anche al sequestro di un’arma risultata provento di furto e di una coltivazione di cannabis individuata in una zona rurale.

A Dinami sequestrata una carabina rubata

Nel primo intervento, i militari della Stazione di Arena hanno denunciato alla Procura un imprenditore agricolo del posto, ritenuto, allo stato delle indagini, responsabile dei reati di ricettazione e detenzione abusiva di arma comune da sparo. Durante le verifiche, all’interno di un casolare riconducibile all’indagato nel territorio di Dinami, i Carabinieri hanno rinvenuto una carabina ad aria compressa calibro 4,5, classificata come arma comune da sparo. L’arma era detenuta senza alcun titolo autorizzativo.

L’arma risultava rubata nel 2022 a Certosa di Pavia

Gli ulteriori accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di appurare che la carabina risultava provento di un furto denunciato nel luglio 2022 alla Stazione dei Carabinieri di Certosa di Pavia.La carabina rubata è stata quindi sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. La posizione dell’imprenditore agricolo denunciato resta ora al vaglio della Procura, nell’ambito degli accertamenti sui reati ipotizzati di ricettazione e detenzione abusiva di arma comune da sparo.

A Polia scoperta una piantagione con 187 piante di cannabis

Nel corso della stessa attività di controllo del territorio, i Carabinieri sono intervenuti anche nel Comune di Polia, dove hanno arrestato in flagranza un uomo sorpreso mentre si prendeva cura di una piantagione di cannabis. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Polia, con il supporto dei colleghi della Stazione di Filadelfia e della Sezione radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia. Durante un servizio di osservazione in località Fellà, i militari hanno individuato una coltivazione composta da 187 piante di cannabis, abilmente nascosta tra la fitta vegetazione di un’area rurale.

L’uomo sorpreso mentre irrigava la coltivazione

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato sorpreso mentre stava irrigando la piantagione di cannabis. Accortosi della presenza dei Carabinieri, avrebbe tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari. Dopo avere informato la Procura, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro della coltivazione e al prelievo di alcuni campioni per gli accertamenti tecnici. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Vibo Valentia.

Il supporto dello Squadrone cacciatori e del Nucleo cinofili

L’attività investigativa è scaturita da una perquisizione domiciliare condotta con il supporto dello Squadrone eliportato cacciatori Calabria, della Stazione di Dinami e del Nucleo cinofili di Vibo Valentia. Il coinvolgimento di più reparti ha consentito di sviluppare un’azione coordinata sul territorio, con controlli mirati e attività di osservazione nelle aree interessate. Le operazioni hanno permesso di intervenire sia sul fronte delle armi detenute abusivamente sia su quello della coltivazione di sostanze stupefacenti.

Un arresto e una denuncia nel bilancio delle operazioni

Il risultato delle due attività condotte nel Vibonese conferma l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia sul contrasto alla criminalità diffusa, alla disponibilità illegale di armi e alla produzione di droga. Nel territorio di Dinami è stata sequestrata una carabina ad aria compressa calibro 4,5, risultata rubata nel 2022 e detenuta senza autorizzazione. A Polia, invece, è stata scoperta e sequestrata una coltivazione di 187 piante di cannabis, nascosta tra la vegetazione in località Fellà. Due operazioni distinte che hanno portato a una denuncia e a un arresto, con gli atti trasmessi all’autorità giudiziaria per gli accertamenti di competenza.