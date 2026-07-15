Argentina in finale Mondiale, esplode la festa anche a Reggio Calabria: euforia e cori a Piazza Duomo | VIDEO

Un finale folle, una rimonta pazzesca con due reti negli ultimi minuti. Il tutto, in una semifinale Mondiale. L’Argentina dimostra di non mollare mai, fino all’ultimo, confermando quanto già fatto vedere in questa competizione: spesso sotto e poi in ripresa, spesso a deciderla nel finale, proprio quando tutto sembra perduto. E’ accaduto anche questa sera: la ribaltano Enzo Fernandez e Lautaro Martinez negli ultimi minuti, per l’1-2 finale sull’Inghilterra che vale la finale del Mondiale, la seconda consecutiva dopo quella (vincente) di quattro anni fa. Sempre, ancora una volta, nel segno di un Messi immortale, oggi autore di due assist e grande protagonista della competizione, alla veneranda età di 39 anni.

La festa per la vittoria al cardiopalma esplode anche a Reggio Calabria. Un gruppo di tifosi dell’Argentina, infatti, ha ballato e cantato con euforia dopo il clamoroso successo, come si può vedere dal video qui di seguito. Balli, cori, gioia e felicità, con le maglie albicelesti addosso. La grande festa si è tenuta a Piazza Duomo.