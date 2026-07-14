Archi CEP, risolto il problema fognario dopo le segnalazioni dei residenti. L’Assessore Caridi: “i cittadini non chiedono miracoli, ma il ritorno alla normalità”

L’intervento ha previsto scavi profondi, la sistemazione delle condotte danneggiate e l’installazione di un nuovo pozzetto di ispezione. Sopralluogo dell’assessore Caridi

risolto problema fogniario ad archi cep

Ripristinato ad Archi CEP un tratto di fogna sanitaria che da tempo causava disagi igienico-sanitari ai residenti. I lavori, avviati con urgenza, hanno riguardato la sistemazione completa della condotta danneggiata e l’installazione di un nuovo pozzetto di ispezione. L’intervento, considerato un passo importante per il decoro, l’igiene e la vivibilità del quartiere, ha richiesto scavi profondi sulla sede stradale per raggiungere le tubazioni e risolvere in modo strutturale il problema infrastrutturale.

La sistemazione arriva dopo numerose segnalazioni da parte degli abitanti della zona che, secondo quanto riferito, in passato erano rimaste inevase. A seguire da vicino le operazioni è stato l’assessore comunale Caridi, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nel cantiere, confrontandosi direttamente con tecnici e operai impegnati nelle delicate fasi di scavo. “Queste sono le risposte concrete che il territorio attende e che l’amministrazione ha il dovere di dare”, ha dichiarato l’Assessore Caridi a margine del sopralluogo.

“I cittadini non chiedono miracoli, ma la certezza che le istituzioni ascoltino e intervengano con efficacia. Era fondamentale essere qui oggi, metterci la faccia e verificare che il lavoro venisse eseguito a regola d’arte. Dobbiamo e vogliamo tornare alla normalità in ogni quartiere della nostra città, e possiamo farlo solo portando avanti il nostro mandato con questo spirito: massimo impegno, dedizione quotidiana e presenza costante sul campo”. Con il completamento dell’intervento, l’amministrazione comunale intende lanciare un segnale di vicinanza alle periferie, riportando al centro dell’azione amministrativa la cura del territorio e la risposta ai bisogni primari dei cittadini, con l’obiettivo di restituire dignità e servizi efficienti a ogni rione.

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