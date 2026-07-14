Archi CEP, risolto il problema fognario dopo le segnalazioni dei residenti. L’Assessore Caridi: “i cittadini non chiedono miracoli, ma il ritorno alla normalità”

Ripristinato ad Archi CEP un tratto di fogna sanitaria che da tempo causava disagi igienico-sanitari ai residenti. I lavori, avviati con urgenza, hanno riguardato la sistemazione completa della condotta danneggiata e l’installazione di un nuovo pozzetto di ispezione. L’intervento, considerato un passo importante per il decoro, l’igiene e la vivibilità del quartiere, ha richiesto scavi profondi sulla sede stradale per raggiungere le tubazioni e risolvere in modo strutturale il problema infrastrutturale.

La sistemazione arriva dopo numerose segnalazioni da parte degli abitanti della zona che, secondo quanto riferito, in passato erano rimaste inevase. A seguire da vicino le operazioni è stato l’assessore comunale Caridi, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nel cantiere, confrontandosi direttamente con tecnici e operai impegnati nelle delicate fasi di scavo. “Queste sono le risposte concrete che il territorio attende e che l’amministrazione ha il dovere di dare”, ha dichiarato l’Assessore Caridi a margine del sopralluogo.

“I cittadini non chiedono miracoli, ma la certezza che le istituzioni ascoltino e intervengano con efficacia. Era fondamentale essere qui oggi, metterci la faccia e verificare che il lavoro venisse eseguito a regola d’arte. Dobbiamo e vogliamo tornare alla normalità in ogni quartiere della nostra città, e possiamo farlo solo portando avanti il nostro mandato con questo spirito: massimo impegno, dedizione quotidiana e presenza costante sul campo”. Con il completamento dell’intervento, l’amministrazione comunale intende lanciare un segnale di vicinanza alle periferie, riportando al centro dell’azione amministrativa la cura del territorio e la risposta ai bisogni primari dei cittadini, con l’obiettivo di restituire dignità e servizi efficienti a ogni rione.