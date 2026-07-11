Antonini vuole lasciare Trapani, ma resta in Sicilia: nuovo progetto sportivo in una grande città

La storia di Valerio Antonini a Trapani sembra arrivata ai titoli di coda. Dopo i problemi politico-sportivi che hanno portato alla querelle del PalaShark, nonchè alle ben note problematiche relative al Trapani Calcio e al Trapani Basket, il vulcanico presidente sembra pronto a fare le valigie. Addio Trapani quindi, ma Antonini sembra intenzionato a restare in Sicilia. In un post social, nel quale sembra dare l’addio definitivo a Trapani e alla sua “mediocrità e pateticità”, Antonini fa un pensierino su Palermo, città in cui intende comprare casa e stabilirsi.

E non solo. Antonini starebbe valutando l’idea di acquisire un nuovo club. Di calcio? A Palermo ci sono già due squadre, il Palermo del City Group (blindato) e l’Athletic Palermo che tanto bene ha fatto nella passata stagione. O di Basket? In questo caso, sarebbe una vera e propria rivoluzione, considerando che manca in città una realtà cestistica di livello che regalerebbe alla pallacanestro del Sud una piazza calda e interessante.

“Bellissimo il Velodromo. Completamente ristrutturato, in una città strepitosa come Palermo, dove ho intenzione di comprare casa per passarci più tempo possibile. Entusiasta perché credo che Palermo sia il luogo giusto per ripartire di slancio, sganciarsi dalla mediocrità e pateticità che ho vissuto a Trapani e finalmente guardare con prospettive diverse. Appena potremmo annunciare anche l’acquisizione del nuovo club che stiamo trattando e la vittoria nei tribunali che contano, avremo vinto. Ciao ciao sfigati! Ora tornate a rosicare il pane“, ha scritto sui social Antonini.