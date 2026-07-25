Antoci risponde a Nordio: “dichiarazioni su procuratore De Lucia surreali e spropositate”

“Le dichiarazioni del Ministro Nordio sulle affermazioni del Procuratore Maurizio De Lucia, che ha evidenziato particolari problematiche nelle carceri, appaiono surreali e spropositate” – così Giuseppe Antoci, parlamentare europeo del M5S, componente della Commissione Giustizia e Presidente della Commissione Politica DMED a Bruxelles. “Mi chiedo – continua Antoci – dov’era il Ministro quando dalle carceri si dava ordine di compiere attentati a fini estorsivi? E, ancora, dov’era il Ministro quando si ordinavano pestaggi attraverso videochiamate proprio dalle carceri? Qui nessuno – ancora Antoci – mette in discussione la grande professionalità della Polizia Penitenziaria, autrice di tanti sequestri di Smartphone e strumenti di comunicazione dentro le carceri, anzi è proprio il contrario”.

“Il Ministro – ancora Antoci – piuttosto che attaccare uno dei magistrati più esposti e a rischio del nostro Paese, si occupi di rafforzare gli organici degli operatori della Polizia Penitenziaria per rendere il loro lavoro più sicuro ed efficace e le carceri più controllate”.

“Nei prossimi mesi – continua Antoci – attiverò le mie prerogative parlamentari iniziando un primo giro nelle carceri italiane per portare, certamente, il mio ringraziamento all’Amministrazione Penitenziaria ma anche per rendermi conto personalmente delle condizioni, a volte fuori controllo, nelle quali versano alcuni penitenziari con sovraffollamenti non degni di un Paese civile. Ecco – conclude Antoci – si occupi di questo il Ministro”.