Anniversario della Rivolta di Reggio, Cannizzaro punge Falcomatà: “c’è chi ha disertato per ideologia”. E poi l’annuncio: “nascerà un Museo” | VIDEO

Questo pomeriggio si è tenuta, in pieno centro a Reggio Calabria, la cerimonia ufficiale per il 56° Anniversario della Rivolta di Reggio. Un evento storico non solo per ciò che evoca, ma anche perché a presenziare in prima persona è stato il Sindaco della città, Francesco Cannizzaro, il quale ha deposto l’omaggio floreale presso il monumento che ricorda quegli eventi, sul Lungomare. Già alla vigilia, nell’annunciare l’evento, gli organizzatori hanno fatto notare come sia tornata la presenza fisica dell’Amministrazione dopo ben 12 anni dall’ultima volta. Un dettaglio sottolineato anche dallo stesso primo cittadino ai microfoni della stampa, a margine della cerimonia.

“Per me è un privilegio e un onore indossare la fascia per onorare coloro che hanno perso la vita” ha detto Cannizzaro. “Il fatto che questa fascia in questi anni sia mancata è un fatto sbagliato, che ho condannato e continuo a condannare, ma dobbiamo recuperare il tempo perduto. Dobbiamo dare un segnale di discontinuità al recente passato, per questioni ideologiche hanno preferito disertare. Questa non è una festa della Destra o della Sinistra, ma una celebrazione della città che dà onore a coloro che hanno combattuto per tentare di colmare una ingiustizia politica che Reggio aveva subito. E’ dovere di un Sindaco indossare questa fascia il 14 luglio di ogni anno” ha aggiunto.

A fargli eco Giuseppe Agliano, Coordinatore del Comitato 14 luglio: “la città ha una sensibilità e l’ha dimostrato stasera. In precedenza il Comune dava l’esempio, venivano di soppiatto la mattina presto o la sera tardi. Ora il Sindaco è voluto venire personalmente, a rappresentare l’Amministrazione, perché per Reggio è una giornata storica e la partecipazione lo dimostra”.

A proposito dell’evento, e del suo ricordo, è stata annunciata un’importante novità: “il Consigliere Daniele Romeo ha avanzato l’ipotesi di creare un Museo della Rivolta, idea approvata e che passerà dal Consiglio Comunale. La città avrà il suo Museo della Rivolta” ha affermato il Sindaco Cannizzaro.