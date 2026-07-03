Anello al dito, più importante di quello NBA: Marco Laganà e Marisa Abramo si sono sposati!

Sorrisoni, un anello più significativo di quello dell’NBA (e per uno cresciuto a pane e basket ce ne vuole…) e una storia d’amore che oggi viene coronata con uno dei momenti più belli nella vita di una coppia. Oggi Marco Laganà e Marisa Abramo si sono uniti in matrimonio. Il cestista della Viola, messa da parte l’amarezza di una stagione alla quale è mancata solo la ciliegina sulla torta, finale reso ancor più amaro dal suo essere figlio prediletto di Reggio Calabria, ha detto sì alla compagna con la quale divide le giornate, gioie e dolori ormai da diversi anni. Dal loro amore è nata la piccola Alice, prima tifosa a bordo campo insieme alla giovane mamma.

Lo scorso maggio, Laganà si presentò in conferenza stampa con la piccola Alice in braccio. Rispondendo alla domanda di StrettoWeb su cosa significasse giocare a Reggio davanti alla compagna Marisa e alla figlia Alice, oltre alla famiglia, agli amici e ai tanti tifosi che lo adorano, Marco Laganà disse sorridendo: “stare a casa, avere mamma, papà, Marisa, vicini, la bambina con cui passo tutto il giorno, è motivo di tranquillità, mi dà serenità, sono contento di poter giocare qui davanti a loro. La bimba è nata da 1 anno e mezzo, mi ha dato più serenità e tranquillità: è un impegno certo, ma è un bell’impegno”. Un ‘impegno’ d’amore che oggi si rinnova, una volta e per sempre, con il sì più bello di tutti.