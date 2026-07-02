“Anatomia della Colpa”, al Monte di Pietà a Messina una voce corale contro la violenza sulle donne.

Non basta indignarsi davanti all’ennesimo femminicidio. Occorre interrogarsi sulle sue cause, riconoscere le responsabilità collettive e promuovere un cambiamento culturale capace di prevenire la violenza prima che si trasformi in tragedia. È questo il messaggio che ha animato la presentazione di “Anatomia della Colpa. Il peso del rimorso”, ospitata nella suggestiva cornice del Monte di Pietà di Messina, dove la cultura ha assunto il ruolo di strumento di denuncia, riflessione e responsabilità civile. L’iniziativa, coordinata dal curatore dell’opera José Russotti, è stata promossa dalla Città Metropolitana di Messina attraverso il Servizio Politiche Culturali diretto da Anna Maria Tripodo, dando vita a un confronto che ha riunito magistratura, professionisti, istituzioni e mondo dell’associazionismo attorno a uno dei fenomeni più drammatici del nostro tempo.

Ad aprire l’incontro è stata Nuccia di Gennaro, responsabile dell’Ufficio Gestione Beni e Strutture di Interesse Culturale della Città Metropolitana e curatrice dell’evento, che ha portato anche il saluto del Sindaco Metropolitano Federico Basile, assente per concomitanti impegni istituzionali. Nel suo intervento ha evidenziato il valore di un’iniziativa che pone al centro la cultura come presidio di legalità, memoria e cambiamento sociale.

L’opera raccoglie i contributi di quarantacinque autori

L’opera raccoglie i contributi di quarantacinque autori accomunati dalla volontà di affrontare senza reticenze il tema della violenza contro le donne. Il filo conduttore del volume è chiaro: il femminicidio non rappresenta un gesto improvviso o imprevedibile, ma il punto di arrivo di una lunga catena di comportamenti, stereotipi, relazioni tossiche e modelli educativi fondati sul possesso, sul controllo e sulla disuguaglianza.

Una lettura che trova conferma anche nei dati nazionali. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, milioni di donne in Italia hanno subito nel corso della propria vita violenze fisiche o sessuali, mentre la maggior parte degli omicidi di donne viene commessa da partner o ex partner. Numeri che dimostrano come la violenza di genere non costituisca un’emergenza episodica, ma un fenomeno strutturale che richiede prevenzione, educazione, tutela delle vittime e una profonda trasformazione culturale.

Tra i momenti più intensi della serata, la testimonianza di Grazia Distefano

Tra i momenti più intensi della serata, la testimonianza di Grazia Distefano, unica autrice dell’antologia. Le sue parole hanno restituito il volto umano della violenza, raccontando il difficile cammino che conduce dal silenzio imposto dall’abuso alla riconquista della propria libertà. Una narrazione autentica, priva di retorica, che ha trasformato un’esperienza personale in un messaggio universale di speranza e coraggio. La sua voce ha ricordato come ogni donna che trova la forza di raccontare la propria storia contribuisca ad abbattere il muro dell’isolamento che troppo spesso protegge chi esercita la violenza.

Se la testimonianza della vittima rappresenta la forza della rinascita, il volume affida agli uomini un compito altrettanto impegnativo: riconoscere le proprie responsabilità individuali e collettive, rifiutando ogni forma di giustificazione culturale.

Di particolare rilievo l’intervento del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Palmi

Le pagine dell’antologia invitano infatti a una profonda autocritica, indicando nella consapevolezza il primo passo verso una società realmente fondata sul rispetto reciproco. Di particolare rilievo l’intervento del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, Emanuele Crescenti, che ha offerto una riflessione di alto profilo giuridico e istituzionale. Il magistrato ha richiamato l’attenzione sull’importanza di un sistema di tutela sempre più efficace, capace di proteggere tempestivamente le vittime e di assicurare una risposta giudiziaria rigorosa nei confronti degli autori delle violenze. Ha inoltre evidenziato come il diritto penale, pur essendo uno strumento indispensabile, non possa da solo sradicare un fenomeno alimentato da stereotipi culturali profondamente radicati. La prevenzione, ha sottolineato, passa inevitabilmente attraverso l’educazione, la formazione e la collaborazione tra magistratura, forze dell’ordine, istituzioni scolastiche, servizi sociali e associazioni.

A completare il quadro multidisciplinare sono intervenute la psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica Barbara Cortimiglia

A completare il quadro multidisciplinare sono intervenute la psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica Barbara Cortimiglia, autrice della prefazione, che ha approfondito i meccanismi psicologici della violenza e le profonde conseguenze che essa produce sulla vita delle vittime e delle loro famiglie, e l’avvocato Santina Paradiso, già dirigente comunale e autrice della postfazione, che ha ripercorso le radici storiche e culturali della disparità di genere, ricordando come il cambiamento passi prima di tutto dall’educazione delle nuove generazioni.

Al dibattito hanno inoltre preso parte Annamaria Tarantino, presidente dell’ACISJF, e l’editore Costantino Di Nicolò, che ha sostenuto con convinzione la pubblicazione dell’opera, riconoscendone il forte valore sociale e culturale.

A fissare nelle immagini i momenti più significativi dell’evento è stato il fotografo Paolo Pergolizzi, autore di un reportage che restituisce l’intensità emotiva di una serata nella quale Messina ha scelto di schierarsi apertamente dalla parte delle donne e della cultura della legalità. Più che una semplice presentazione editoriale, quella ospitata al Monte di Pietà è stata una presa di posizione collettiva. Un invito rivolto a istituzioni, famiglie, scuola, magistratura e cittadini affinché ciascuno faccia la propria parte nel contrastare una violenza che continua a colpire migliaia di donne ogni anno. Perché il cambiamento non nasce soltanto nelle aule dei tribunali o nelle leggi dello Stato: prende forma anche attraverso la forza delle testimonianze, la responsabilità delle parole e la capacità della cultura di modificare il modo in cui una società guarda sé stessa. Ed è proprio questa la lezione più profonda lasciata da “Anatomia della Colpa”.