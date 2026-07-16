Amendolia (Sd): “il riformismo torna in campo anche in Sicilia”

Una nuova proposta politica prende forma nel panorama italiano con la nascita della Federazione dei Riformatori, un progetto che punta a riunire diverse tradizioni del campo riformista, socialista, socialdemocratico, repubblicano, liberale, laico e cristiano-sociale. A illustrare il significato dell’iniziativa è Vicky Amendolia, vicesegretario vicario nazionale di Socialdemocrazia SD, uno dei quattro soggetti fondatori della Federazione. In una lunga riflessione politica, Amendolia sottolinea la volontà di costruire uno spazio alternativo agli attuali schieramenti, superando frammentazioni e divisioni che negli ultimi anni hanno indebolito le culture riformatrici. “La nascita della Federazione dei Riformatori non è l’ennesima operazione di maquillage politico, né il tentativo di aggiungere un altro simbolo al già affollato album di famiglia della politica italiana. È, o almeno vuole essere, qualcosa di assai più serio: il tentativo di restituire una casa comune a culture politiche che hanno contribuito a costruire la Repubblica e che, disperdendosi, hanno lasciato campo libero al bipolarismo degenerato in bipopulismo”, afferma Amendolia.

Socialdemocrazia SD tra i fondatori della Federazione dei Riformatori

Il progetto nasce dall’idea che nessuna delle singole componenti dell’area riformista possa oggi incidere autonomamente sulle grandi sfide del Paese. “Socialdemocrazia SD è tra i quattro soggetti fondatori della Federazione. Il patto è stato sottoscritto dal nostro segretario nazionale, Umberto Costi, nella consapevolezza che nessuna delle famiglie riformatrici italiane, da sola, possiede oggi la forza sufficiente per incidere realmente sul destino del Paese”, spiega il vicesegretario nazionale. La nuova federazione intende quindi mettere insieme esperienze diverse, accomunate da una visione politica fondata su responsabilità istituzionale, giustizia sociale, libertà individuale ed europeismo. “La Federazione riunisce partiti e movimenti provenienti dalle tradizioni socialista, socialdemocratica, repubblicana, liberale, laica e cristiano-sociale. Culture diverse, ma non estranee le une alle altre. Anzi, culture che nei momenti migliori della storia repubblicana hanno saputo dialogare, confrontarsi e governare insieme”, evidenzia.

Dal riformismo storico alla nuova sfida politica

Nel percorso indicato da Socialdemocrazia SD trova spazio anche il richiamo ai grandi protagonisti della tradizione riformista italiana. L’adesione del segretario del Partito Repubblicano Italiano, Corrado de Rinaldis Saponaro, viene indicata come un ulteriore segnale della volontà di ricostruire un patrimonio politico e culturale che affonda le proprie radici in figure come Giuseppe Saragat, Pietro Nenni, Ugo La Malfa, Giovanni Spadolini, Filippo Turati, Anna Kuliscioff, Giacomo Matteotti, Carlo Rosselli e Sandro Pertini.

“L’adesione del segretario del Partito Repubblicano Italiano, Corrado de Rinaldis Saponaro, rappresenta un ulteriore segnale della volontà di ricostruire quel tessuto politico e culturale che, nel segno di Giuseppe Saragat, Pietro Nenni, Ugo La Malfa, Giovanni Spadolini, Filippo Turati, Anna Kuliscioff, Giacomo Matteotti, Carlo Rosselli, Sandro Pertini e delle altre grandi figure del riformismo italiano, seppe coniugare libertà individuale, giustizia sociale, responsabilità di governo, garantismo ed europeismo”, rimarca Amendolia. “Non si tratta di coltivare nostalgie. La storia non è un santuario nel quale accendere ceri, ma un patrimonio dal quale trarre insegnamenti per costruire il futuro. Il socialismo riformista non può limitarsi a commemorare ciò che è stato: deve tornare a interpretare la società, comprenderne le trasformazioni e offrire risposte praticabili”, puntualizza.

Una terza via tra sovranismo e massimalismo: il progetto dei Riformatori

La Federazione dei Riformatori punta a intercettare quella parte dell’elettorato che non si riconosce né nella destra sovranista né in una sinistra considerata troppo spesso legata a posizioni radicali. Secondo Amendolia esisterebbe uno spazio politico rappresentato da cittadini che chiedono una proposta basata su equilibrio, concretezza e capacità amministrativa. “Tra questi due poli esiste un’Italia operosa, ragionevole, laica, europeista e solidale che chiede sicurezza senza autoritarismo, libertà senza egoismo, sviluppo senza sfruttamento e giustizia sociale senza assistenzialismo. Un’Italia che non urla, e proprio per questo rischia di non essere ascoltata”, sottolinea.

La sfida in Sicilia: nasce una task force per costruire il nuovo progetto riformista

Un capitolo centrale riguarda la Sicilia, indicata come uno dei territori nei quali il progetto vuole radicarsi e svilupparsi. Socialdemocrazia SD annuncia la costituzione di una task force regionale composta dal commissario regionale Claudio Ricozzi, da Vicky Amendolia, dal coordinatore organizzativo regionale Claudio Melchiorre e da altri dirigenti e attivisti. L’obiettivo sarà promuovere il confronto con partiti, associazioni, movimenti civici, personalità e forze sociali che si riconoscono in una prospettiva democratica e riformatrice. Come sottolinea Amendolia, il percorso dovrà partire dal confronto e dall’aggregazione. “Come ha affermato Claudio Ricozzi, occorre aggregare partiti, associazioni e movimenti esistenti. Aggregare, però, non significa annettere, cancellare identità o costruire una sigla destinata a durare lo spazio di una competizione elettorale”, spiega.

Autonomia e unità: la sfida interna della nuova Federazione

Uno dei nodi principali del progetto riguarda il rapporto tra le diverse identità politiche che compongono la Federazione. Secondo Amendolia, l’obiettivo non sarà creare un contenitore uniforme, ma una struttura nella quale ogni componente possa mantenere la propria storia. “La Federazione deve essere una casa comune nella quale ciascun soggetto possa conservare la propria storia, la propria autonomia e la propria libertà politica, condividendo tuttavia una visione generale e alcuni obiettivi fondamentali”. Sul tema interviene anche Claudio Melchiorre, che evidenzia il rischio di trasformare l’autonomia in isolamento. “Nella nostra area politica esiste una forte domanda di autonomia da parte di ciascun movimento. È una domanda legittima, purché l’autonomia non diventi isolamento e l’identità non degeneri in culto del proprio piccolo recinto”. La sfida sarà quindi riuscire a unire esperienze diverse senza riproporre le divisioni che hanno caratterizzato il passato.

Lavoro, sanità, giovani e sviluppo: l’agenda della proposta per la Sicilia

Per Socialdemocrazia SD, la nuova proposta dovrà misurarsi con i problemi concreti dei territori, soprattutto in Sicilia. Tra le priorità indicate figurano lavoro, infrastrutture, sanità, scuola, formazione, sicurezza, legalità, tutela ambientale e sviluppo produttivo. L’obiettivo dichiarato è difendere il ceto medio, sostenere le imprese, ridurre le disuguaglianze e offrire nuove opportunità ai giovani.

“Occorre parlare di lavoro, infrastrutture, sanità, scuola, formazione, sicurezza, legalità, tutela dell’ambiente e sviluppo produttivo. Occorre difendere il ceto medio, sostenere le imprese, contrastare le disuguaglianze, restituire prospettive ai giovani e interrompere quella lenta emorragia di intelligenze e competenze che impoverisce ogni anno la nostra terra”. Accanto alle politiche economiche e sociali, Amendolia individua una priorità ancora più profonda: ricostruire il rapporto di fiducia tra cittadini e politica.

“Libertà, dignità, sicurezza, lavoro e felicità”: le parole chiave del nuovo riformismo

La Federazione dei Riformatori punta a costruire una proposta fondata su cinque parole chiave: libertà, dignità, sicurezza, lavoro e felicità. “Socialdemocrazia SD intende offrire ai siciliani un’azione politica seria e robusta, fondata su cinque parole che non sono slogan, ma impegni: libertà, dignità, sicurezza, lavoro e felicità”. Un concetto, quello della felicità, che Amendolia collega alla funzione più alta della politica: creare le condizioni perché le persone possano vivere con dignità e realizzare le proprie aspirazioni. “Qualcuno potrà sorridere di fronte alla parola felicità. Eppure la politica, quando è degna di questo nome, nasce proprio per creare le condizioni affinché ogni persona possa vivere con dignità, realizzare le proprie aspirazioni e non essere schiacciata dal bisogno, dalla paura o dall’ingiustizia”.

Il riformismo torna in campo: la sfida ora è costruire consenso e partecipazione

La nascita della Federazione dei Riformatori apre dunque una nuova fase per l’area politica riformista, con l’ambizione di superare la frammentazione e offrire una proposta alternativa agli attuali schieramenti. “Il riformismo torna dunque in campo. Non per occupare uno spazio tra due schieramenti, ma per offrire un’alternativa alla loro progressiva involuzione”. La strada indicata richiederà però capacità di collaborazione e superamento dei personalismi. “Adesso occorreranno coraggio, generosità e capacità di anteporre il progetto comune alle ambizioni individuali. Perché una Federazione non si costruisce soltanto firmando un patto: si costruisce ogni giorno, rinunciando alla tentazione di essere generali di piccoli eserciti per tornare a essere protagonisti di una grande battaglia politica”. Una battaglia che, nelle parole di Socialdemocrazia SD, punta a riportare al centro della politica la persona, il lavoro, la libertà, la giustizia sociale e la Repubblica.