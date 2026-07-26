Altra ufficialità in entrata per il Messina: arriva un giovane difensore

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Gabriele Bontà. Classe 2007, Bontà è un giovane centrale difensivo che ha già maturato esperienza in Serie D, mettendosi in evidenza per maturità, fisicità e determinazione. Un profilo di prospettiva, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita e a mettere le proprie qualità al servizio del gruppo”. Così in una nota l’ACR Messina comunica l’arrivo del giovane difensore Bontà. Molto attiva, in questa fase, l’ACR, che in questi giorni ha annunciato diversi movimenti in entrata, in attesa di capire in che categoria giocherà.