Allerta rossa a Messina, chiuso il Centro Estivo di Villa Dante

Il bollettino SORIS del Dipartimento regionale della Protezione Civile, diramato nel pomeriggio di oggi, prevede per la giornata di domani, lunedì 20 luglio 2026, e per le successive 24 ore, un livello di allerta rossa (livello 3) per le ondate di calore e un livello di allerta rossa per il rischio incendi nel territorio del Comune di Messina. In considerazione delle temperature eccezionalmente elevate previste e a tutela della salute pubblica, il sindaco Federico Basile invita la cittadinanza alla massima prudenza e ad adottare tutte le necessarie precauzioni, con particolare attenzione alle persone più fragili.

A seguito dell’allerta diramata dalla Protezione Civile, l’Azienda Speciale Messina Social City ha comunicato che, nella giornata di domani, lunedì 20 luglio, il centro estivo di Villa Dante resterà chiuso. La misura è stata adottata in via precauzionale per prevenire i rischi connessi alle temperature particolarmente elevate e salvaguardare la salute dei bambini, degli educatori e di tutto il personale impegnato nelle attività del centro.