Allerta Meteo, ultime ore di caldo in Calabria e Sicilia: dal Tirreno sta arrivando un fronte freddo impetuoso! Venerdì e sabato di maltempo estremo: rischio tornado e alluvioni-lampo

Splende il sole e fa ancora caldo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, in Calabria e Sicilia: la colonnina di mercurio segna +33°C a Messina, +32°C a Catania, Reggio Calabria e Cosenza, +31°C a Palermo e Siracusa, +30°C a Trapani e Crotone, valori affatto esagerati per la stagione ma pesanti per la percezione del corpo umano in quanto abbinati ad un tasso di umidità relativo decisamente elevato, in molti casi superiore al 50% in pieno giorno e all’80% nelle ore serali. L’afa rende il caldo più fastidioso delle temperature in sé, che sono comunque nella norma del periodo dell’anno: siamo in piena estate ed è normale che faccia caldo. Ciò che non è affatto normale, almeno in termini relativi rispetto alla stagionalità, è la violenta ondata di maltempo ormai imminente: tra domani e dopodomani, infatti, una goccia fredda di origine atlantica si abbatterà su Calabria e Sicilia con grande veemenza, portando anche all’estremo Sud il forte maltempo che ieri ha colpito il Nord e oggi si è abbattuto al Centro Italia, portando freddo e forte maltempo dapprima a Roma e poi anche a Napoli.

Il fronte freddo arriverà in Calabria e Sicilia nella serata di oggi, con i primi forti temporali nella prossima notte. Arriverà dal Tirreno, da dove la goccia fredda si sta muovendo in queste ore verso Sud. Tutte le mappe meteorologiche per domani, venerdì 3 luglio, sono spaventose proprio per Calabria e Sicilia, le due Regioni più colpite dai fenomeni meteo estremi di domani con grandine, tornado e piogge alluvionali. La fascia più colpita sarà quella tirrenica, in particolare tra Vibo Valentia, Reggio Calabria e Messina, anche se il maltempo sarà esteso anche a tutte le altre Province e anche ai versanti jonici. Ma è elevato il rischio di alluvioni-lampo (oltre 200mm di pioggia giornaliera) sui versanti tirrenici di Serre, Aspromonte (compresa la piana di Gioia Tauro e la Costa Viola), Peloritani e Nebrodi. Nella stessa area, ma prevalentemente in mare aperto, è elevato il rischio di tornado tra le isole Eolie, il basso Tirreno e l’imboccatura settentrionale dello Stretto di Messina. Quello che ieri è successo a Botricello si potrebbe ripetere in molte altre località, a rischio danni ingenti.

Maltempo in Calabria, tornado a Botricello: gravi danni sul litorale catanzarese

Preoccupa anche la grandine: le temperature crolleranno di quasi 10°C in poche ore, e cambierà anche il regime dell’umidità che sarà in netto calo. Per questo motivo i cumulonembi genereranno grandine grossa e tempeste di fulmini molto pericolosi. Quella di domani sarà una giornata proibitiva anche per frequentare il mare e la spiaggia. E il maltempo persisterà dopodomani, sabato 4 luglio, con ulteriori piogge e temporali residui tra Calabria centro-meridionale e Sicilia orientale, prima del miglioramento atteso per domenica 5. Ma attenzione: non tornerà il caldo! Le temperature rimarranno molto fresche, la Calabria sarà addirittura una delle Regioni più fredde dell’intero Mediterraneo con massime mai oltre i +27/+28°C per tutta la prossima settimana, e minime fresche sempre inferiori ai +22°C, in riferimento alle principali città costiere. Molto più fresco nelle zone interne. Non sono previste ondate di caldo almeno fino a metà luglio, anzi, a cavallo del 10 luglio potrebbe arrivare una nuova goccia fredda – stavolta di origine continentale, dall’Est Europa – ad alimentare ulteriore maltempo e fresco fuori stagione, con temperature inferiori rispetto alle medie stagionali.

Non una buona notizia per chi andrà in ferie e in vacanza al mare in questi periodi. Un sollievo enorme, invece, per tutti coloro che soffrono il caldo dell’estate Mediterranea: concederà una tregua lunga e persistente, a partire dalle prossime ore.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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