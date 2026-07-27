Allerta Meteo, goccia fredda in arrivo su Calabria, Sicilia e Malta: può diventare un Ciclone Mediterraneo. Ecco le zone colpite dal maltempo

Un severo peggioramento delle condizioni atmosferiche sta per investire in pieno l’estremo Sud Italia e l’arcipelago maltese, inaugurando una fase meteorologica di estrema criticità. La causa va ricercata nell’affondo di una goccia fredda di origine nord-atlantica che, staccandosi dal flusso perturbato principale, è scivolata verso latitudini meridionali fino a penetrare nel cuore del Mediterraneo. L’impatto tra questa massa d’aria decisamente fredda e instabile in quota con le acque del nostro bacino, ancora fortemente riscaldate dalla stagione estiva, sta innescando la formazione di un vero e proprio ciclone mediterraneo. Questa struttura depressionaria, caratterizzata da un minimo di pressione profondo e in ulteriore intensificazione, renderà l’area compresa tra la Calabria, la Sicilia e Malta il fulcro di temporali autorigeneranti, nubifragi persistenti e violente raffiche di vento. La combinazione tra il contrasto termico esasperato e l’orografia complessa del territorio meridionale crea le premesse per una situazione strutturale da allerta meteo su diversi settori.

L’impatto su Calabria, Sicilia e Malta: territori a rischio nubifragi e mareggiate

Le ripercussioni sul territorio saranno immediate e particolarmente severe. In Sicilia, le zone maggiormente esposte saranno quelle orientali e meridionali, con i settori compresi tra le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa in prima linea per il rischio di bombe d’acqua e forti temporali. L’orografia dell’Etna e dei monti Peloritani agirà da schiaffo orografico, accentuando la condensazione e scaricando enormi quantitativi di pioggia in un lasso di tempo ridotto. Non andrà meglio in Calabria, dove il versante ionico centro-meridionale e la dorsale dell’Aspromonte e delle Serre vedranno l’accumulo di precipitazioni abbondanti capaci di provocare rapidi allagamenti e fenomeni di dissesto idrogeologico. Anche l’isola di Malta si troverà pienamente lungo la traiettoria delle linee temporalesche più intense, dovendo fare i conti con veri e propri muri d’acqua e forti raffiche di vento che supereranno agevolmente i cento chilometri orari. Lungo tutte le coste esposte si assisterà a un rapido e imponente aumento del moto ondoso, con il rischio concreto di estese mareggiate che potrebbero causare danni alle infrastrutture balneari e portuali.

La conferma ufficiale nel bollettino dell’Aeronautica Militare

A confermare la gravità del quadro meteorologico e la fondatezza dell’allarme è intervenuto l’organo meteorologico ufficiale nazionale. Nel suo ultimo avviso meteo, il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare ha formalizzato lo stato di avversità rilevando che “Si prevedono dal primo pomeriggio di domani e fino a sera, martedì 28 luglio 2026, temporali forti con precipitazioni intense sulla Sicilia nord-occidentale e aree interne”. Questa nota ufficiale certifica come il margine di incertezza sia ormai azzerato e come le strutture di protezione civile siano chiamate a monitorare costantemente i bacini idrografici e i punti nevralgici delle due regioni e del canale di Sicilia.

Durata del peggioramento: le raccomandazioni alla popolazione

Oltre alle precipitazioni estreme, l’arrivo della goccia fredda determinerà un certo calo termico, seppur localizzato alle aree colpite dal maltempo, con le temperature che subiranno un netto calo rispetto ai valori di ieri e oggi, portando un assaggio di autunno anticipato su tutto l’estremo Sud. La presenza del ciclone mediterraneo bloccato tra il canale di Sicilia e lo Ionio farà sì che il maltempo non si risolva in una rapida passata, ma insista per diverse giornate, rendendo l’intera settimana altamente critica sul fronte della tenuta idraulica del territorio. Si raccomanda ai cittadini di Calabria, Sicilia e Malta di prestare la massima attenzione agli aggiornamenti dei bollettini locali, evitare gli spostamenti non strettamente necessari durante i momenti di massimo accumulo pluviometrico, e non sostare in prossimità di sottopassi, corsi d’acqua e zone costiere soggette al moto ondoso.

Ecco l’esatta collocazione e traiettoria del ciclone dalle mappe ufficiali del modello europeo ECMWF:

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: