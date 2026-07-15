Allerta Meteo, caldo sempre più estremo: l’anticiclone africano infiamma Calabria e Sicilia, +41°C sulle colline di Reggio. Sabato picchi di +47°C

Fa sempre più caldo in queste ore al Sud Italia, e in particolare in Calabria e Sicilia, le due Regioni più colpite dalla grande ondata di caldo iniziata ieri. Alle 13:30 di oggi abbiamo valori di temperature già eccezionali, con +42°C a Scordia nell’entroterra della Sicilia orientale e addirittura +41°C a Pietrastorta, frazione collinare di Reggio Calabria. Fa molto caldo nelle zone interne della Sicilia orientale dove la colonnina di mercurio ha raggiunto diffusamente i +40°C, già misurati dalle centraline meteorologiche ufficiali di a Carlentini, Sigonella e Rosolini.

Per quanto riguarda le altre località, abbiamo +39°C a Siracusa, Cosenza e Pozzallo, +38°C a Catania, Caltagirone, Rizziconi e Platì, +37°C a Caltanissetta, Mileto, Montalto Uffugo e Cutro, +36°C a Catanzaro e San Mauro Marchesato, tutte temperature che aumenteranno sensibilmente nel corso del pomeriggio. Domani, giovedì 16 luglio, le temperature rimarranno stazionarie rispetto ai valori di oggi, ma i giorni peggiori saranno quelli successivi, venerdì 17 e soprattutto sabato 18 luglio quando la colonnina di mercurio raggiungerà picchi eccezionali, diffusamente superiori ai +45°C con picchi di +47°C nella Sicilia orientale, tra le province di Catania e Siracusa. Ma anche in Calabria le temperature supereranno i +45°C a Cosenza, nella Valle del Crati, nella piana di Gioia Tauro, sulla costa jonica. Questa ondata di caldo è soltanto appena iniziata e si rivelerà una delle più forti e intense degli ultimi decenni, con temperature di fuoco.

Gli incendi, già in queste ore numerosi sul territorio calabrese e siciliano, rischiano di degenerare in una vera e propria emergenza. La grande ondata di caldo si concluderà nella giornata di domenica 19 luglio, poche ore dopo del resto d’Italia che già sabato 18 sarà sferzato da forti venti di bora e grecale con un rapido calo delle temperature. La prossima settimana, già a partire da lunedì 20, farà molto più fresco e il caldo dell’anticiclone africano diventerà un lontano ricordo.

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