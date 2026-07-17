Allerta Meteo Calabria e Sicilia: l’ondata di caldo africano persisterà fino a martedì, conferme sui picchi di +48°C nel weekend

L’attuale ondata di caldo che sta interessando l’Italia, causata da una robusta espansione del promontorio anticiclonico africano, sta mostrando la sua massima intensità sull’area meridionale del Paese. Una vasta massa d’aria di estrazione sahariana, caratterizzata da elevati valori di geopotenziale in quota, si è stabilizzata sul bacino centrale del Mediterraneo, determinando una forte compressione adiabatica nei bassi strati. Questo fenomeno meteorologico estremo si distingue non solo per l’intensità delle temperature al suolo, ma soprattutto per la sua eccezionale persistenza temporale, che manterrà le condizioni atmosferiche su livelli critici per diversi giorni consecutivi nelle regioni di Calabria e Sicilia.

Il divario termico sul territorio: rinfrescamento dal Pollino verso nord

L’evoluzione dei modelli fisico-matematici evidenzia una netta spaccatura barica sulla Penisola nei prossimi giorni. A partire dalla serata di lunedì 20 luglio, l’approssimarsi di correnti più fresche di origine oceanica riuscirà a scalfire il bordo settentrionale della struttura anticiclonica. Questo cambio di circolazione favorirà un sensibile calo termico al Centro-Nord e sulle aree peninsulari superiori, tanto che dal massiccio del Pollino verso nord si avvertirà un deciso rinfrescamento già lunedì sera. Al contrario, l’Estremo Sud resterà pienamente coinvolto dal flusso caldo subtropicale. In Calabria centro-meridionale e in Sicilia la massa d’aria calda continuerà a stagnare, mantenendo temperature roventi fino alla mattinata di martedì 21 luglio, prima che un graduale cedimento della pressione consenta una parziale mitigazione del clima.

Rilevazioni termiche d’eccellenza in Sicilia e l’impennata di Pantelleria

La severità di questa configurazione sinottica è testimoniata dai dati termometrici parziali rilevati nel corso della giornata odierna. In Sicilia si registrano picchi termici di assoluto rilievo per il mese di luglio, con il termometro che ha toccato i +45°C nelle stazioni di Casteltermini e Calderari. L’entroterra dell’isola si sta confermando una delle aree più calde d’Europa, con +43°C segnalati a Partinico, Leonforte, Valguarnera Caropepe, Carcarazza e Ramilia. La soglia dei +42°C è stata superata a Caltanissetta, Calatafimi, Mussomeli, Mazzarino e Sutera, mentre i termometri si sono attestati sui +41°C a Trapani, Riesi e Bisacquino, e sui +40°C a Comiso, Nissoria, Raffadali e Serradifalco. In questo contesto, è di fondamentale importanza l’aggiornamento proveniente dall’isola di Pantelleria: la stazione meteorologica ufficiale ha appena registrato un’impennata fino a +39°C, un valore straordinario per una località marina solitamente mitigata dalle brezze di superficie, che proietta la temperatura a ridosso del record storico assoluto di +41,8°C stabilito il 10 agosto 1999.

Il quadro meteorologico nel resto d’Italia e il picco pomeridiano

L’eccezionalità dell’evento meteorologico non risparmia le altre aree della Penisola, sebbene destinate a liberarsi in anticipo dalla massa d’aria subtropicale. In Sardegna, le stazioni meteo hanno registrato picchi provvisori di +46,5°C a Castiadas e +46,1°C a San Vito, mentre nel capoluogo Cagliari la temperatura ha raggiunto ben +44,0°C, superando formalmente il precedente record storico ufficiale di +43,6°C risalente al luglio del 1983. Nel resto d’Italia peninsulare il caldo è altrettanto intenso: la soglia dei +40°C è stata raggiunta a Firenze, Frosinone, Cosenza, Foligno e Castrovillari. Valori termici parziali di +39°C interessano Foggia e Gioia Tauro, seguiti dai +38°C di Campobasso, Benevento, Gualdo Tadino e Fabriano. I meteorologi indicano che questi dati subiranno un ulteriore incremento nel breve termine, poiché le temperature aumenteranno ovunque di almeno 3-4°C nel pomeriggio, con la massima solarizzazione e l’impennata termica attese tra le ore 17:00 e le 18:00.

Ma i giorni peggiori saranno i prossimi: sabato, domenica e lunedì con picchi di +48°C nelle zone interne della Sicilia orientale e di +45°C nelle zone interne della Calabria.

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