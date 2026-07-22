Allerta Meteo Calabria e Sicilia: l’ondata di caldo africano è finita, adesso arrivano maltempo, forti temporali, freddo scandinavo. Attenzione a venerdì!

Dopo una massacrante ondata di caldo africano durata ben sei giorni, il panorama meteorologico sulle regioni meridionali sta finalmente cambiando in modo netto. La giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, ha segnato il definitivo cedimento della struttura anticiclonica che aveva infuocato l’estremo Sud Italia. Sebbene le temperature abbiano registrato valori pienamente estivi, del tutto normali per la terza decade di luglio, la percezione e i dati reali testimoniano una svolta radicale rispetto all’opprimente calura dei giorni scorsi. Il calo termico è stato evidente in tutte le province. A Vibo Valentia la temperatura massima non ha superato i +32°C, segnando un netto ridimensionamento dopo i +38°C toccati ieri. Situazione analoga a Cosenza, dove la colonnina di mercurio si è fermata a +34°C a fronte dei +42°C della giornata precedente. Crotone ha tirato un sospiro di sollievo con un valore massimo di appena +28°C dopo i +35°C di ieri.

Lo stesso scenario si è verificato sul versante tirrenico siciliano, dove a Barcellona Pozzo di Gotto la massima odierna si è attestata a +33°C, abbattendo di ben nove gradi i picchi di +42°C registrati soltanto ventiquattr’ore fa. Insomma, ha fatto ancora caldo ma com’è normale che sia in piena estate: nulla a che vedere con le temperature esagerate che abbiamo avuto fino a ieri.

Crollo delle temperature in serata: aria sferzata dal vento da nord e valori sotto i +30°C

Il vero e proprio abbassamento delle temperature si sta concretizzando proprio in queste ore serali, successivamente al tramonto. Il merito è di un vento teso da nord che sta spazzando via la gran massa di aria calda accumulata nei bassi strati, rendendo il clima decisamente gradevole e piacevole su tutta l’area dello Stretto e sulle zone costiere. Per la prima volta dopo cinque giornate consecutive di sofferenza bioclimatica, si registrano temperature inferiori ai +30°C alle ore 20:00, subito dopo il tramonto del sole, in città simbolo come Reggio Calabria, Messina e Catania. Non si tratta dei valori notturni o dell’alba, quando comunque domani ci si attende una minima di circa +26°C, ma di una fresca serata estiva che anticipa il drastico cambiamento atmosferico in arrivo nei prossimi giorni.

Allerta meteo per giovedì 23 e venerdì 24 luglio: in arrivo l’aria fredda dalla Scandinavia

L’attenzione meteorologica e l’allerta meteo si concentrano ora sulle successive 48 ore, quando una massa d’aria d’estrazione polare marittima, proveniente direttamente dalla Scandinavia, affonderà verso il Mediterraneo centrale. Questo stesso fronte freddo sta già provocando gravissimi danni al Centro-Nord Italia con supercelle temporalesche e grandinate devastanti, come testimoniato dai drammatici eventi in Marche ed Abruzzo che hanno causato centinaia di feriti. Nella giornata di giovedì 23 luglio assisteremo a un ulteriore calo termico accompagnato da intensi venti di maestrale e dalle prime piogge sul basso Tirreno, con il rischio di forti temporali. L’apice del maltempo e del freddo anomalo raggiungerà la Calabria e la Sicilia venerdì 24 luglio. La giornata sarà caratterizzata da spiccata instabilità con rovesci diffusi, grandinate e valori termici del tutto eccezionali per il periodo. Le temperature massime nelle città principali come Reggio Calabria, Messina e Catania rimarranno bloccate tra +25°C e +26°C, ma durante i fenomeni temporaleschi più intensi crolleranno persino a +22°C o +23°C. Le minime scenderanno al di sotto dei +20°C lungo le coste, una circostanza estremamente rara per l’estremo Sud Italia in pieno luglio. Il momento climaticamente più freddo di questo evento si registrerà all’alba di sabato.

Nel weekend sciroccata da manuale, effetto favonio e molta sabbia del Sahara

La parentesi quasi autunnale durerà tuttavia pochissimo, poiché la dinamica atmosferica proporrà un nuovo repentino ribaltamento nel corso del fine settimana. Un profondo ciclone atlantico affonderà sull’Europa occidentale e punterà l’Italia centro-settentrionale, provocando piogge torrenziali e maltempo al Nord. Di contro, questa configurazione richiamerà verso l’estremo Meridione un’imponente risposta ostro-sciroccale. A partire da sabato si innescherà una forte sciroccata che trasporterà grandi quantità di sabbia del Sahara nei cieli del Sud. Sui settori del basso Tirreno, le correnti meridionali scavalcheranno i rilievi interni creando un forte effetto favonio. Per questo motivo, località come Palermo, Capo d’Orlando, Barcellona Pozzo di Gotto, i centri della Costa Viola e della Piana di Gioia Tauro vedranno schizzare nuovamente le temperature verso l’alto, con il capoluogo siciliano che potrebbe toccare nuovamente i +40°C, ma in un contesto autunnale, con maltempo, cielo nuvoloso, forte vento. Come solitamente accade spesso e volentieri a settembre o addirittura ottobre. Al contrario, la costa jonica calabrese e siciliana sarà esposta a ventilazione umida e fresca proveniente dal mare, che manterrà i cieli nuvolosi o caliginosi e produrrà sostenute mareggiate lungo i litorali orientali mantenendo temperature sempre inferiori ai +30°C.

Tendenza meteo per la fine di luglio: torna il maestrale per una settimana fresca e vivibile

Questa intensa vampata sciroccale avrà comunque vita breve: durerà poco più di 18 ore, tra sabato sera e domenica sera. Le previsioni meteo indicano che già dalla serata di domenica la circolazione cambierà nuovamente con il rapido cedimento del flusso sahariano e il repentino ritorno del maestrale. L’ingresso delle correnti nord-occidentali pulirà i cieli dalla polvere desertica e riportando i valori termici entro le medie stagionali o leggermente al di sotto. La prossima settimana, o almeno la prima parte di essa compresa tra lunedì 27 e fine mese, si preannuncia estremamente fresca, stabile e gradevole, del tutto priva di nuove ondate di calore oppressive, garantendo un finale di mese dalle caratteristiche climatiche ideali.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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