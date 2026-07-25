Allerta Meteo Calabria e Sicilia: domenica una sciroccata autunnale, poi inizio settimana di piogge e temporali. Inizio agosto senza nuove ondate di caldo

Dopo la terribile e prolungata fiammata africana dei giorni scorsi, le nostre due regioni meridionali hanno appena sperimentato una parentesi climatica d’altri tempi. La mattinata odierna ha segnato il picco del freddo di matrice scandinava su tutto il territorio meridionale, regalandoci minime davvero insolite e rigeneranti per il periodo più caldo dell’anno: i termometri sono scesi fino a +13°C a Cosenza, mentre le coste siciliane si sono risvegliate con appena +20°C a Trapani e +21°C a Siracusa. Tuttavia, questo respiro di aria fresca ha le ore contate a causa dell’incombente ciclone atlantico in avanzamento da ovest. Già dalla giornata di domani, domenica, si innescherà un violento richiamo caldo prefrontale di scirocco, tipico delle grandi perturbazioni autunnali. Questa ventilazione meridionale produrrà marcate differenze termiche e microclimatiche tra i vari versanti delle due regioni.

L’elemento più critico della giornata dominata dallo scirocco sarà l’effetto favonio lungo le fasce tirreniche. L’aria, scavalcando le catene montuose interne, scenderà compressa e surriscaldata verso la costa, facendo schizzare i termometri fino a toccare picchi estremi di +40°C nella Sicilia tirrenica, in particolare tra Palermo e Milazzo, ma anche lungo la Calabria meridionale tirrenica. Scenario diametralmente opposto si registrerà invece lungo i versanti jonici e le zone esposte a sud, dove il vento soffierà direttamente dal mare portando aria umida ma decisamente più fresca. In queste aree avremo ben 10°C in meno rispetto al versante tirrenico. Questa dinamica richiede la massima cautela per il rischio di intense mareggiate lungo i litorali esposti: con le spiagge affollate da turisti e la presenza di natanti e stabilimenti balneari, le uscite in mare con gommoni o motoscafi saranno fortemente sconsigliate. L’allerta sarà elevata anche per la viabilità stradale e per l’innesco di instabilità nelle zone interne e montane. Questa fase calda ed estrema si concluderà rapidamente tra la sera di domenica e la mattinata di lunedì, quando la rotazione dei venti a maestrale farà crollare nuovamente le temperature.

L’arrivo della goccia fredda e il forte maltempo

L’ingresso delle correnti occidentali e nord-occidentali aprirà la strada a un marcato deterioramento delle condizioni atmosferiche per l’inizio della nuova settimana. I modelli matematici confermano l’isolamento di una goccia fredda in quota proprio nel cuore del bacino del Mediterraneo, una configurazione che punterà dritta verso il Mezzogiorno. Tra lunedì 27 e soprattutto nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio, Calabria e Sicilia diventeranno il bersaglio di una severa fase di forte maltempo. L’interazione tra l’aria fredda in quota e la superficie marina ancora calda innescherà rovesci diffusi e temporali intensi che interesseranno a più riprese i settori costieri e le dorsali appenniniche e peloritane, estendendosi con decisione anche a Basilicata e Campania meridionale.

Questa prolungata ferita all’estate regalerà alla Sicilia e alla Calabria delle giornate molto fresche e decisamente stabili sotto il profilo del comfort termico, con temperature ampiamente al di sotto delle medie del periodo. Mentre il Meridione affronterà temporali e aria frizzante, l’anticiclone africano subtropicale muoverà i suoi massimi verso l’Europa occidentale, risalendo da Gibilterra verso la Spagna, la Francia e la Germania, per poi piegare parzialmente verso il Nord Italia. Il Sud Italia rimarrà invece protetto dentro la sacca depressionaria, godendo di un clima ventilato, pulito e privo di qualsiasi eccesso di afa o calore soffocante per diversi giorni consecutivi.

Tendenza per la prima decade di agosto: nessuna nuova ondata di caldo al Sud

Spostando lo sguardo verso la tendenza a lungo termine, le proiezioni per i primi dieci giorni del nuovo mese smentiscono categoricamente gli allarmismi ingiustificati che paventavano uno scenario apocalittico per l’intero Paese. Per la prima decade di agosto, Calabria e Sicilia rimarranno del tutto ai margini della nuova cupola di calore che andrà a posizionarsi sull’Europa centro-occidentale e sul Settentrione d’Italia. Non ci sarà alcuna ondata di caldo paragonabile a quella terribile e opprimente vissuta la scorsa settimana nel Meridione, che rimarrà senza dubbio l’episodio di calore più grave ed esteso dell’intera stagione estiva 2026 per le nostre regioni.

Il promontorio nordafricano risalirà verso la Francia e la Germania, lasciando il Sud Italia esposto a correnti più temperate provenienti dai Balcani e dall’Europa orientale. In quest’area continuerà infatti a manifestarsi il prolungato fresco anomalo che sta caratterizzando l’estate in Grecia, influenzando positivamente anche la Sicilia e la Calabria. Le temperature si manterranno vicine alle medie stagionali o solo lievemente al di sopra nelle aree interne, senza alcun rischio di picchi estremi. Gli abitanti e i turisti presenti tra lo Stretto di Messina, le coste calabre e i litorali siciliani potranno godere di un inizio di agosto con clima estivo ideale, soleggiato ma senza gli eccessi della canicola, confermando una stagione che al Sud ha già espresso il suo picco di calore massimo.

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