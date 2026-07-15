Alla ricerca di innovazione, sostenibilità e qualità: il CREA protagonista a Calabria in Wine – Vinitaly and the City di Sibari

Il CREA torna a Calabria in Wine – Vinitaly and the City con tre giornate di eventi dedicate al racconto della ricerca, dell’innovazione e della sostenibilità applicate a due pilastri dell’agroalimentare italiano: il vino e l’olio extravergine di oliva. Dal 17 al 19 luglio, nell’Area MASAF di Sibari, ricercatori, istituzioni, imprese e organizzazioni professionali si confronteranno sulle sfide che attendono le filiere vitivinicola e olivicola: qualità, biodiversità, cambiamenti climatici, innovazione tecnologica e ricambio generazionale. Un programma che intreccia divulgazione scientifica, degustazioni guidate, attività formative e momenti di dialogo con il pubblico, confermando il ruolo del CREA come punto di riferimento della ricerca agroalimentare italiana.

Non solo ricerca e innovazione: al centro della manifestazione ci saranno anche i volti del futuro dell’agricoltura italiana. Ampio spazio sarà dedicato, infatti, ai giovani, motore del ricambio generazionale, e alle donne, protagoniste di una serata dedicata alle loro competenze, al loro impegno e al valore che apportano alle filiere dell’olio e del vino.

Venerdì 17 luglio, dalle ore 20.30, il talk “Il vino è giovane” aprirà la manifestazione con un confronto dedicato al contributo della ricerca, delle nuove generazioni e del consumo consapevole per lo sviluppo dei territori vitivinicoli. Aprirà i lavori il presidente del CREA Andrea Rocchi e interverrà il ministro Francesco Lollobrigida. Al termine, “Sfumature mediterranee”, in cui esperti e ricercatori CREA accompagneranno il pubblico alla scoperta delle caratteristiche sensoriali e della biodiversità delle produzioni mediterranee di vino e olio.

Sabato 18 luglio, dalle ore 21.00, spazio a “EVO Chef: la cultura dell’olio nella cucina italiana”, appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’olio extravergine nella nostra tradizione alimentare – patrimonio UNESCO – attraverso la presentazione della Carta degli Oli e dell’accordo con l’Associazione Regionale Cuochi Pittagorici APS, nell’ambito del progetto “Oleario: Dove l’Italia lascia il segno”. A seguire, la degustazione guidata “Sfumature di EVO” e, dalle ore 22.30, l’evento formativo “La qualità dalla vigna al calice”, organizzato in collaborazione con ODAF Cosenza, dedicato alle tecniche innovative per una viticoltura sostenibile e alla qualità delle produzioni enologiche.

Domenica 19 luglio sarà la volta di “Il gusto è donna”, una serata dedicata al contributo femminile nelle filiere dell’olio e del vino. Il programma si aprirà alle ore 19.00 con “Oleario: il dado è tratto” In collaborazione con FIDAPA (sezioni di Cosenza, Corigliano e Rossano) e Hinner Wheel, e contestualmente sempre alle ore 19.00 con la presentazione dell’edizione 2026 dell’opuscolo “L’agricoltura calabrese conta”. A seguire, “Lei degusta…”, assaggi guidati di oli extravergine di oliva e vini rosati in collaborazione con Associazione Nazionale Donne dell’Olio e Associazione Nazionale Donne del Vino.

Per tutta la durata della manifestazione, presso lo stand CREA, saranno, inoltre, disponibili il numero speciale di CREAFuturo, dedicato alla ricerca sulla vite e sul vino italiani, e le brochure dedicate al vino e all’olio extravergine di oliva.