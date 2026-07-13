Alcol ai minorenni e violazioni stradali: weekend di controlli dei Carabinieri di Messina

Nell’ultimo weekend, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio con il fine di prevenire e contrastare i comportamenti illeciti. Il focus principale è stato incentrato sul contrasto all’assunzione di sostanze stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani, nonché alle violazioni al Codice della Strada, come la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti che mettono in pericolo automobilisti e pedoni.

I Carabinieri hanno sottoposto a controllo oltre 50 veicoli e un centinaio di persone

Nel corso del servizio, concentrato principalmente nella zona costiera e meta della cosiddetta movida, compresa tra i Comuni di Reitano e Tusa, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo oltre 50 veicoli e un centinaio di persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada. Inoltre, con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno denunciato un soggetto per “guida in stato di ebbrezza” dovuta all’eccessiva assunzione di alcol, accertata tramite etilometro.

Nell’ambito dei controlli dei locali maggiormente frequentati dai giovani, i Carabinieri hanno denunciato tre persone per aver somministrato alcolici a diversi minori. Nei confronti di questi ultimi sono state immediatamente attivate le procedure di tutela, riaffidandoli ai rispettivi genitori previo colloquio di sensibilizzazione sui rischi legati all’abuso di alcol in giovane età.

Nell’ambito dei controlli ai locali pubblici, a un gestore è stata comminata una sanzione di oltre 6.500 euro per aver somministrato alcolici oltre l’orario consentito. L’attività si inserisce nell’ambito delle capillari azioni di prevenzione e controllo che l’Arma dei Carabinieri svolge costantemente sul territorio, volte a garantire la sicurezza stradale, il rispetto delle regole da parte degli esercenti commerciali e, soprattutto, la salvaguardia della salute delle fasce d’età più vulnerabili.