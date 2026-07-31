Al via il Concorso dei Madonnari di Taurianova 2026: 56 opere con artisti da tutto il mondo | INTERVISTA

Iniziato ufficialmente l’undicesimo concorso internazionale dei Madonnari a Taurianova, un evento artistico senza precedenti nel Sud Italia. La competizione vede la partecipazione di cinquantasei artisti provenienti da tutto il mondo, impegnati a creare opere spettacolari direttamente sull’asfalto ispirandosi al tema dell’umanità. Secondo quanto dichiarato dal presidente dell’Associazione Amici del Palco Giacomo Carioti, intervistato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, la manifestazione non celebra solo l’arte visiva, ma offre un’esperienza culturale completa con musica dal vivo, specialità gastronomiche locali e fuochi d’artificio. Il festival trasforma le strade cittadine in una galleria a cielo aperto, attirando una vasta folla di visitatori incuriositi da questa forma d’arte effimera.
L’evento si conclude con un suggestivo spettacolo di fontane danzanti, consolidando il ruolo di Taurianova come centro di rilievo per le tradizioni artistiche internazionali.