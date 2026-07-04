Akademia Sant’Anna Volley, il roster 2026-2027 è pronto: il 7 luglio la presentazione dei 2 ultimi innesti

Martedì 7 luglio, alle ore 10:30, presso la Sala Hospitality del PalaRescifina di Messina, si terrà la conferenza stampa di presentaizone delle ultime 2 atlete che completeranno il roster per la stagione sportiva 2026-2027 dell’Akademia Sant’Anna Volley. Nel corso della conferenza stampa saranno presentati ufficialmente i due nuovi innesti del gruppo squadra. Una delle due atlete, siciliana, sarà presente in sala e sarà accompagnata dal Direttore Generale della società in cui ha militato nella scorsa stagione; l’altra interverrà invece in collegamento da remoto.

Il Presidente Fabrizio Costantino e il Vice-Presidente Antonio Caselli introdurranno le nuove giocatrici, illustrandone brevemente i profili sportivi e il significato del loro arrivo nel progetto Akademia Sant’Anna.