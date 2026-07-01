AIB Calabria, insediato il nuovo Comitato Esecutivo Regionale: Tarantino confermato presidente

Si è riunito presso la Biblioteca “Ezio Tarantelli” dell’Università della Calabria il nuovo Comitato Esecutivo Regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, AIB, Sezione Calabria, eletto per il triennio 2026-2029. La seduta di insediamento si è svolta in un clima di grande partecipazione, serenità e condivisione di intenti e ha rappresentato il primo momento di confronto sulle priorità che accompagneranno l’azione dell’Associazione nei prossimi tre anni. Nel corso della riunione è stata effettuata un’analisi dello stato delle biblioteche calabresi, dalla quale è emersa la necessità di continuare a intervenire su alcune criticità ormai strutturali: l’adeguamento delle sedi e delle dotazioni, il rafforzamento degli organici, la presenza di personale professionalmente qualificato, la formazione continua degli operatori e una maggiore attenzione delle istituzioni locali verso il ruolo delle biblioteche come servizi pubblici essenziali.

Il nuovo Comitato Esecutivo Regionale ha ribadito la volontà di proseguire con determinazione il percorso avviato negli ultimi anni, consolidando il dialogo con la Regione Calabria, gli enti locali, le università, le scuole e le istituzioni culturali, affinché le biblioteche siano sempre più riconosciute come infrastrutture permanenti della conoscenza, della partecipazione, dell’inclusione sociale e dello sviluppo delle comunità.

Tra gli obiettivi strategici del mandato figurano il rafforzamento del Sistema Bibliotecario Regionale, il consolidamento del Tavolo Tecnico Permanente istituito presso la Regione Calabria, l’elaborazione dei Livelli Uniformi di Qualità per la valorizzazione delle biblioteche, l’attuazione di un Piano regionale di formazione continua per il personale bibliotecario, la promozione della lettura e il sostegno alle biblioteche di comunità, autentici presìdi culturali e sociali dei territori.

Le cariche istituzionali

Nel corso della seduta il Comitato ha proceduto all’assegnazione delle cariche istituzionali, confermando all’unanimità Raffaele Tarantino alla Presidenza della Sezione AIB Calabria. Sono stati inoltre eletti Antonio Curcio, vicepresidente; Pietro Criaco, tesoriere; Maria Francesca Stella, segretaria; Katia Rosi, referente per la Formazione. “Ringrazio i colleghi del Comitato Esecutivo Regionale per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi – ha dichiarato il Presidente Raffaele Tarantino – Accolgo questo incarico con lo stesso entusiasmo e lo stesso senso di responsabilità che hanno accompagnato il mio impegno negli anni passati, nella consapevolezza che questo sarà il mio ultimo mandato alla guida della Sezione regionale”.

“Sarà un triennio dedicato non solo al consolidamento dei risultati raggiunti, ma anche alla costruzione del futuro dell’AIB Calabria, valorizzando nuove energie e nuove responsabilità. Continueremo a lavorare con spirito di servizio, perché crediamo che investire nelle biblioteche significhi investire nella crescita culturale, sociale ed economica della nostra regione. Il nostro compito non è soltanto far crescere le biblioteche. “Perché far crescere le biblioteche calabresi significa, prima di tutto, far crescere la Calabria”.