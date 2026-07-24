Agrigento, 65enne colto da malore cade sull’asfalto e viene investito: è morto

La tragedia nella notte in via Martinez. L’automobilista ha chiamato i carabinieri ed è sotto choc: da chiarire se l’uomo fosse già deceduto prima dell’impatto

ambulanza di notte

Un 65enne è morto la notte scorsa in via Martinez a Licata, nell’Agrigentino. L’uomo, colto da improvviso malore, è svenuto mentre percorreva la strada e un’autovettura di passaggio, non accorgendosi del corpo riverso sull’asfalto, lo ha investito. A chiamare i carabinieri è stato lo stesso automobilista, adesso sotto choc. Non è chiaro se la vittima fosse già morta a causa dell’improvviso malore, ipotesi ritenuta al momento quella più probabile, o se è deceduta a seguito dell’impatto con la vettura. Sul posto i carabinieri e il medico legale.

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