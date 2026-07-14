Agosto Messinese 2026: aperto l’avviso per le sponsorizzazioni di eventi e iniziative culturali

L’Amministrazione comunale informa che è stato pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla sponsorizzazione dell’Agosto Messinese 2026 per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla sponsorizzazione dell’Agosto Messinese 2026.co per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla sponsorizzazione dell’Agosto Messinese 2026, il ricco calendario di eventi che comprende, tra gli altri, la Passeggiata dei Giganti, la Processione della Vara, spettacoli, iniziative culturali, mostre, luminarie e attività promozionali. Possono aderire istituzioni, enti, associazioni, società, imprese e privati cittadini, scegliendo tra:

Sponsorizzazione economica , mediante contributi in denaro;

, mediante contributi in denaro; Sponsorizzazione tecnica, attraverso la fornitura di beni, servizi o prestazioni utili alla realizzazione degli eventi.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 30 luglio 2026, inviando i Modelli A e B compilati tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it e, per conoscenza, all’indirizzo assessorato.cultura@comune.messina.it con oggetto: “Sponsorizzazione economica/tecnica Agosto Messinese 2026”. I soggetti individuati come sponsor avranno visibilità sul materiale promozionale della manifestazione, sui canali istituzionali del Comune e durante le attività di comunicazione dell’evento, oltre a poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.