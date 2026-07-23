Aeroporti Calabria, Luciano Vigna eletto presidente di Sacal

Si è svolta oggi la prevista Assemblea dei soci della Sacal, al termine della quale è stato eletto il nuovo Consiglio di amministrazione della società. La decisione segna il passaggio dalla lunga fase caratterizzata dalla presenza dell’amministratore unico Marco Franchini a un nuovo modello di guida affidato a un organo collegiale. Il nuovo Consiglio di amministrazione sarà composto da Luciano Vigna, Angelo Ferraro e Martina Maria Battaglia. Lo stesso Cda, una volta insediato, ha proceduto all’elezione del presidente.

Si chiude la fase dell’amministratore unico Marco Franchini

L’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione conclude la lunga fase legata alla presenza di Marco Franchini come amministratore unico di Sacal. Franchini è oggi assessore a Reggio Calabria, incarico che segna il suo passaggio dalla guida della società al nuovo ruolo all’interno dell’amministrazione comunale. L’Assemblea dei soci ha quindi proceduto alla definizione del nuovo vertice societario, eleggendo un organo composto da tre membri.