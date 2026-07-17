ACR Messina, slitta l’inizio del ritiro: non più il 20 luglio. E’ un indizio chiaro sulle speranze (vane) di ripescaggio

“A.C.R. Messina 1900 comunica che, per motivi organizzativi, il ritiro pre-campionato è stato posticipato dal 3 al 14 agosto, sempre a Cascia. Un ringraziamento speciale alla famiglia Magrelli per la consueta disponibilità e collaborazione. Inoltre, mercoledì 22 luglio alle ore 15:00, presso il Salone delle Bandiere, si terrà la conferenza di presentazione del Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino e dell’allenatore Alfio Torrisi, alla presenza del Vice Presidente Morris Pagniello”. E’ quanto si legge in una breve nota ufficiale diffusa dall’ACR Messina, a diverse ore dall’annuncio del neo tecnico Alfio Torrisi.

Slitta, e anche in modo piuttosto importante (di oltre una decina di giorni), l’inizio del ritiro previsto a Cascia. Non più il 22, ma il 3. Cosa significa? Innanzitutto, visto l’annuncio di Torrisi, è da considerare come un’indicazione del neo allenatore. Ma anche, purtroppo per i tifosi del Messina, un indizio rispetto alle vane possibilità di ripescaggio. Iniziare il ritiro ad agosto, in Serie D, significherebbe farlo in ritardo. Non in Eccellenza. Al contrario, in questa categoria, cominciare il 22 luglio sarebbe troppo presto. E’ il segnale che forse ormai neanche la società potrebbe credere nel ripescaggio, posticipando così l’inizio del raduno.