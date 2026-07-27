ACR Messina, innesto di esperienza in difesa: arriva l’argentino Sbuffoni

Nuovo innesto per il Messina, molto attivo in questi giorni tra Under e colpi d’esperienza. L’ultimo in ordine di tempo è il difensore argentino classe 1989 Franco Sbuttoni. “L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Franco Sbuttoni. Classe 1989, argentino, Sbuttoni è un difensore centrale mancino di grande struttura fisica ed esperienza, qualità che gli consentono di garantire solidità, personalità e presenza al reparto arretrato. Un innesto di spessore per la difesa giallorossa, pronto a mettere leadership e affidabilità al servizio del gruppo” si legge nella nota del club.

Poco dopo, l’ACR Messina ha anche ufficializzato l’arrivo del giovane portiere Ignacio Sánchez Moar. “L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Ignacio Sánchez Moar. Uruguaiano, classe 2008, Ignacio arriva a Messina per intraprendere una nuova esperienza nel calcio italiano e proseguire il proprio percorso di crescita con la maglia giallorossa. Un giovane estremo difensore pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico con entusiasmo, impegno e determinazione”.