ACR Messina, è ufficiale: definite data e luogo del ritiro estivo

“L’ A.C.R. Messina 1900 comunica che il ritiro estivo precampionato si svolgerà dal 20 al 31 luglio presso il Centro Sportivo Magrelli Active Hotel Monte Meraviglia, di Cascia (PG) in Umbria. Una struttura d’eccellenza, immersa nel verde della Valnerina e abituale sede di preparazione di club professionistici, dove la squadra getterà le basi della stagione 2026/2027. Undici giorni di lavoro intenso per costruire, insieme, il Messina che verrà. Nei prossimi giorni saranno comunicati il programma delle amichevoli e tutti i dettagli del ritiro”. Così in una nota l’ACR Messina comunica sede e giorni del ritiro precampionato che vedrà protagonista la squadra, in attesa che la stessa conosca anche la categoria in cui giocherà.