ACR Messina, colpo esperto in attacco: ufficiale Varela

Colpo esperto l’attacco da parte dell’ACR Messina, che si assicura l’esperto Ignacio Varela, bomber con una buona media in Serie D. In caso di Eccellenza, categoria sempre più certa, comporrebbe un bel reparto offensivo insieme a Sarao. “L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Ignacio Varela. Argentino, classe 1990, Varela è un centravanti di esperienza e struttura fisica, capace di garantire presenza nel reparto offensivo e di mettere le proprie qualità al servizio della squadra. Un nuovo innesto per l’attacco giallorosso, pronto a portare personalità, determinazione ed esperienza nel progetto tecnico del Club”.