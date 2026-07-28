ACR Messina, annunciato un altro giovane: arriva un attaccante

Così in una nota l'ACR Messina comunica un altro nuovo arrivo

loria messina

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Gabriele Loria. Classe 2009, originario di Spadafora, Loria torna a vestire i colori biancoscudati dopo l’esperienza maturata nel 2023 nel settore giovanile del Club. Giovane attaccante capace di agire su entrambe le corsie offensive e anche in posizione più centrale, nella scorsa stagione si è messo in evidenza nel campionato Under 17 con 23 presenze e 5 reti”. Così in una nota l’ACR Messina comunica un altro nuovo arrivo.

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