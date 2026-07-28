ACR Messina, annunciato un altro giovane: arriva un attaccante

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Gabriele Loria. Classe 2009, originario di Spadafora, Loria torna a vestire i colori biancoscudati dopo l’esperienza maturata nel 2023 nel settore giovanile del Club. Giovane attaccante capace di agire su entrambe le corsie offensive e anche in posizione più centrale, nella scorsa stagione si è messo in evidenza nel campionato Under 17 con 23 presenze e 5 reti”. Così in una nota l’ACR Messina comunica un altro nuovo arrivo.