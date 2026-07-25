ACR Messina, ancora un movimento in entrata: arriva Doni

Altro movimento in entrata per l'ACR Messina, che comunica l'arrivo del giovane difensore Salvatore Doni

salvatore doni

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Salvatore Doni. Classe 2007, Doni è un difensore duttile, capace di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato. Dotato di una struttura fisica importante e di buone qualità nella lettura del gioco, si distingue per personalità, lucidità e sicurezza nella gestione del pallone. Un giovane di prospettiva, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita mettendo impegno, determinazione e voglia di migliorarsi al servizio del gruppo”. Altro movimento in entrata per l’ACR Messina, che comunica l’arrivo del giovane difensore Salvatore Doni.

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