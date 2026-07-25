ACR Messina, ancora un movimento in entrata: arriva Doni

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Salvatore Doni. Classe 2007, Doni è un difensore duttile, capace di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato. Dotato di una struttura fisica importante e di buone qualità nella lettura del gioco, si distingue per personalità, lucidità e sicurezza nella gestione del pallone. Un giovane di prospettiva, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita mettendo impegno, determinazione e voglia di migliorarsi al servizio del gruppo”. Altro movimento in entrata per l’ACR Messina, che comunica l’arrivo del giovane difensore Salvatore Doni.