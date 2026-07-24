ACR Messina, ancora annunci: ecco Sartore e Pellegrino

Quattro nuovi arrivi in meno di 24 ore, per l’ACR Messina, subito dopo la presentazione di mister Torrisi e del DS Pellegrino. Al momento si tratta di profili esperti, con un importante passato in Serie D e non solo. Questo significa che in caso di Eccellenza, come prevedibile, siamo davanti a una corazzata. Dopo Sarao e il ritorno di Giunta, ufficiali anche gli arrivi di Francisco Sartore, quest’anno alla Reggina, e del giovane Alessandro Pellegrino.

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Francisco Sartore. Classe 1995, Sartore approda in biancoscudato dopo un percorso che lo ha visto protagonista tra Serie C e Serie D, distinguendosi per tecnica, rapidità e capacità di incidere negli ultimi metri” si legge nella nota di Francisco Sartore. “Esterno offensivo duttile e di qualità, metterà il proprio talento al servizio del gruppo, contribuendo con esperienza e caratteristiche importanti al nuovo progetto tecnico giallorosso”.

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Pellegrino. Classe 2005, Pellegrino entra a far parte della rosa giallorossa, portando qualità, dinamismo e grande voglia di mettersi in gioco nel nuovo progetto tecnico del Club. Giovane centrocampista di prospettiva, sarà a disposizione dello staff tecnico per affrontare con determinazione questa nuova esperienza in biancoscudato” è la comunicazione per l’arrivo di Pellegrino.