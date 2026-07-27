ACR Messina, altra ufficialità: arriva un esperto centrocampista

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Enrico Zampa. Classe 1992, Zampa è un mediano di esperienza, dotato di qualità tecniche, dinamismo e capacità di lettura del gioco. Nel corso della sua carriera ha maturato un lungo percorso nel calcio professionistico, mettendo insieme personalità e affidabilità nel cuore del centrocampo. Un innesto importante per la mediana giallorossa, pronto a mettere le proprie caratteristiche al servizio del gruppo e del nuovo progetto tecnico del Club”. Altra ufficialità per l’ACR Messina, che annuncia l’arrivo dell’esperto centrocampista Enrico Zampa.