ACR Messina, altra ufficialità: arriva un esperto centrocampista

Altra ufficialità per l'ACR Messina, che annuncia l'arrivo dell'esperto centrocampista Enrico Zampa

enrico zampa

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Enrico Zampa. Classe 1992, Zampa è un mediano di esperienza, dotato di qualità tecniche, dinamismo e capacità di lettura del gioco. Nel corso della sua carriera ha maturato un lungo percorso nel calcio professionistico, mettendo insieme personalità e affidabilità nel cuore del centrocampo. Un innesto importante per la mediana giallorossa, pronto a mettere le proprie caratteristiche al servizio del gruppo e del nuovo progetto tecnico del Club”. Altra ufficialità per l’ACR Messina, che annuncia l’arrivo dell’esperto centrocampista Enrico Zampa.

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