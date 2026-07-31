Acquadro risolve il contratto con la Scafatese: lo ‘specialista delle promozioni’ si avvicina alla Reggina

“La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di stampa la risoluzione del contratto di Alberto Acquadro“. Con questa nota la Scafatese ha messo nero su bianco la risoluzione del contratto di Alberto Acquadro. Il centrocampista è accostato da tempo alla Reggina e, dopo l’addio alla Scafatese, il trasferimento in riva allo Stretto sembra essere ormai poco più di una formalità.

Specialista delle promozioni dalla Serie D con un passato tra Trapani, Siracusa e Scafatese, nonchè una C vinta con il Venezia, Acquadro rappresenta un profilo di alto livello per la mediana della Reggina che è pronta ad aggiungere un altro tassello a una rosa che già accreditata per essere la super favorita del girone.