Abbandono degli animali, il nuovo spot della Polizia di Stato: “l’amicizia è una cosa seria” | VIDEO

La campagna diffusa sui canali social, sul web e su WhatsApp richiama alla responsabilità contro un fenomeno particolarmente diffuso in estate e pericoloso anche per la sicurezza stradale

spot contro abbandono animali

Da oggi sui canali ufficiali social della polizia di Stato, su whatsapp e sul web il nuovo spot contro il fenomeno, particolarmente diffuso durante l’estate, dell’abbandono degli animali domestici. Una condotta che, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per “gli amici animali”. Inoltre, l’abbandono può mette in serio pericolo sia l’animale sia coloro che si mettono alla guida. Nello spot, realizzato dalla Polizia di Stato, si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa, ritorna a casa, prepara la valigia e, finalmente, parte in vacanza con la sua Joy.  #L’amiciziaèunacosaseria Non abbandonare gli animali!

Nuovo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici
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