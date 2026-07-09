A2, veicolo in fiamme a Sant’Onofrio: traffico temporaneamente bloccato

A causa di un veicolo in fiamme, lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ il traffico è temporaneamente bloccato all’altezza del comune di Sant’Onofrio, in provincia di Catanzaro (Km 349,722). Al momento le rampe di uscita e di entrata per Sant’Onofrio, sono interdette al traffico per garantire l’incolumità degli automobilisti e agevolare le operazioni di emergenza. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area coinvolta.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda: “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.