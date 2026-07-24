A2 uscita Bagnara, un cittadino chiede l’aiuto di Cannizzaro: “auto sempre contromano, manca la segnaletica” | INTERVISTA

Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, è tornato a occuparsi del vecchio tracciato dell’A3 Salerno-Reggio Calabria, oggi A2, uscita di Bagnara Calabra che porta al paese di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Ancora una volta, un cittadino segnala la grave situazione legata alla scarsa segnaletica stradale (assente la segnaletica a terra) in presenza di una biforcazione della strada che spesso viene imboccata contromano dagli automobilisti che non sono della zona.
L’uomo lancia un appello al sindaco Cannizzaro affinchè la nuova amministrazione si possa occupare realmente del problema e possa farlo, soprattutto, prima che succeda una tragedia.