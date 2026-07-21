A2, Anas inaugura la “Green Island” di Lattarico: ricarica elettrica e servizi innovativi | FOTO

Anas inaugura oggi la “Green Island” situata nell’area di parcheggio “Contessa Soprana“, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Montalto Uffugo e Torano, nel comune di Lattarico (CS). L’infrastruttura, riqualificata con l’attivazione dei servizi igienici e l’ammodernamento degli spazi dedicati alla sosta, sarà aperta alla piena fruizione dell’utenza autostradale a partire dal mese di agosto, fatte salve eventuali anticipazioni che saranno all’occorrenza comunicate a mezzo stampa. Il fiore all’occhiello del progetto sarà operativo già dal prossimo mese di agosto: Anas ha infatti definito l’imminente apertura delle innovative postazioni di ricarica elettrica ad alta potenza.

“Questo fondamentale tassello – ha dichiarato l’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme – permetterà agli utenti di rifornire i propri veicoli durante la sosta, promuovendo concretamente la transizione ecologica e rispondendo alle nuove esigenze di una mobilità sempre più sostenibile La “Green Island” si propone come un modello di hub energetico autosufficiente: l’integrazione di sistemi di produzione da fonti rinnovabili, tra cui l’impianto fotovoltaico dedicato”.

Per assicurare la massima efficienza dei servizi offerti, è stato istituito un presidio tecnico dedicato: personale qualificato si occuperà del costante monitoraggio e della gestione operativa degli impianti tecnologici, garantendo elevati standard di qualità per tutti i viaggiatori. L’opera si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell’A2 e nel piano ANAS Smart Road, confermando l’impegno costante dell’azienda nel coniugare l’innovazione tecnologica con la sostenibilità ambientale. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.