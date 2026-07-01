A Reggio Calabria “La Via del bergamotto”, il progetto della Camera di commercio per il turismo esperienziale

Un percorso esperienziale dedicato al bergamotto, capace di coniugare natura, cultura, enogastronomia e saperi locali, attivando una rete tra operatori agricoli, turistici, culturali e altri attori del territorio. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “La Via del bergamotto”, al centro dell’evento partecipativo che si è svolto presso la Camera di commercio nell’ambito di un più ampio programma di valorizzazione turistica del territorio reggino. L’idea progettuale, già avviata lo scorso anno, è in corso di sviluppo nell’annualità corrente e punta a trasformare il percorso delineato in una concreta leva di sviluppo turistico, culturale, sociale ed economico.

L’incontro, realizzato con il supporto di ISNART, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, ha registrato la presenza del dott. Marco Parisi, consigliere delegato dal sindaco del Comune di Reggio Calabria, e di operatori e stakeholders del territorio, tra cui GAL, associazioni di categoria, operatori della comunicazione, associazioni di promozione territoriale e Pro Loco. L’obiettivo è diffondere la progettualità e attivare intorno allo stesso itinerario quell’ecosistema locale necessario a renderlo uno strumento operativo di crescita per il territorio.

“Questo nuovo progetto, che parte dal bergamotto ma che potrebbe estendersi a tutte le preziose produzioni agrumicole che caratterizzano il nostro territorio, rappresenta una occasione per creare nuove opportunità e dare un impulso significativo allo sviluppo economico ed imprenditoriale. Ad oggi l’iniziativa sta riscontrando l’interesse degli stakeholders; sono già 15 gli operatori della filiera bergamotticola coinvolti e il nostro obiettivo è ampliare l’itinerario. Il bergamotto, simbolo del territorio reggino, diventa il punto di partenza per costruire una narrazione turistica autentica e coinvolgente e che potrebbe favorire l’avvio di sinergie utili. Di fatto il progetto può generare un vantaggio sia per le singole imprese coinvolte nel percorso, sia per il territorio nel suo complesso, anche in relazione processi di promozione e riqualificazione territoriale con un impatto sulla qualità della vita delle comunità locali”. ha dichiarato il presidente Antonino Tramontana.

“La valorizzazione delle eccellenze produttive così come lo sviluppo turistico sono temi centrali per l’Amministrazione comunale reggina – ha dichiarato il Consigliere Parisi – E’ necessario che Reggio Calabria, considerata a vocazione turistica, diventi una Città turistica nella quale il bergamotto e le esperienze dedicate alla scoperta di questo prezioso frutto siano costantemente fruibili. Reggio Calabria ha un potenziale economico da liberare e il turismo va in questa direzione, promuovendo un’economia aperta che genera ricchezza e occupazione”.

Grazie al percorso sviluppato dall’Ente reggino, le imprese di produzione e trasformazione del bergamotto sono supportate nell’attivazione di servizi di accoglienza turistica in azienda, ad integrazione della loro attuale attività. Secondo un approccio di rete già sperimentato dalla Camera di commercio, queste imprese sono poi accompagnate in un processo di collaborazione con gli altri operatori della filiera turistica e con ulteriori attori dello sviluppo territoriale.