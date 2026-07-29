A Reggio Calabria la decima edizione di “Archi sotto le stelle”

Anche quest’anno l’associazione di promozione sociale “Francesco Amendolea” di Archi, presieduta da Andrea Saraceno, nell’ambito delle manifestazioni estive patrocinate dal comune di Reggio Calabria, sarà presente sul territorio di Archi con la decima edizione di “Archi sotto le Stelle”. Il programma si svolgerà svolgeranno dal 29 luglio al 2 agosto con l’intento di contribuire alla valorizzazione degli aspetti culturali, sportivi e artistici, alla promozione dell’immagine di Reggio ed all’incremento turistico, trasformando la nostra città “in un grande teatro a cielo aperto”.

Tutti gli eventi di “Archi sotto le Stelle”

L’Associazione di promozione sociale “Francesco Amendolea”, ha voluto fortemente che gli eventi da essa proposti coinvolgessero anche la periferia della città e, nello specifico, il territorio di Archi, offrendo ai residenti e a tutta la popolazione che vorrà intervenire quattro serate di intrattenimento presso la piazza della chiesa di san Giovanni Battista in Archi con ingresso libero e con il seguente svolgimento: dopo il prologo svolto il 25 luglio 2026 nella piazzetta della chiesetta di Sant’Antonio Abate con la compagnia Raffaele Allegrino nella commedia Giulietta in Alfa Romeo, si continua dal 29 presso la Piazza di San Giovanni Battista in Archi con il seguente calendario:

29 luglio ore 21,30 Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro con “Gatta ci cova”

30 luglio ore 21,30 Compagnia Grangia Prattico’ con “I sordi fannu miraculi”

31 luglio ore 21,30 Compagnia San Paolo alla Rotonda con “Non è vero ma ci credo”

1 Agosto ore 21,30 Compagnia Blu Sky Cabaret con “L’ha fatto una signora”

2 Agosto ore 21 e 30 Premiazione alla migliore compagnia della rassegna e animazione con il duo “Aldo al Quadrato”