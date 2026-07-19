A Pellaro la presentazione del libro “Le Storie della Mosca, avventure tragicomiche di un insetto consapevole”

“Pellaro ed il mare… racconti al tramonto”, giunto all’ottava edizione, si è svolto nel meraviglioso scenario di uno scorcio della spiaggia a Punta Pellaro di Reggio Calabria, presso il Circolo Sportivo NewKiteZone. Lì si è svolta la presentazione del libro “Le Storie della Mosca, avventure tragicomiche di un insetto consapevole” dell’autrice Marina Neri, che ha dialogato con la Dirigente Unpli Calabria, Concetta Romeo. All’interno del circolo è stata allestita la mostra di pittura dell’Artista Carme Schembri Volpe, che cura la grafica dei libri della scrittrice Marina Neri.

Gli organizzatori ringraziano Marina Neri, avvocato e scrittrice reggina sempre disponibile, attenta ed appassionata conoscitrice delle dinamiche psicologiche e culturali. Riesce a portare, con la sua grazia, quel brio giusto per far sì che la cultura approdi in ogni contesto cittadino. Ringraziamento anche a Concetta Romeo, dirigente Unpli e già presidente della Pro Loco Reggio Sud, che si spende per la sua comunità e per Lei la parola tornaconto è solo un vuoto non senso nel vocabolario. Ringraziamenti anche a Carmen Schembri Volpe CaschèArt, che regala le sue emozioni attraverso le tele e attraverso la generosità di contribuire a rendere speciale un pomeriggio.

Gli organizzatori ringraziano anche Nuccia Macrì, che incede regale in quella sua Arte che dall’antichità si fa Presente e dichiara guerra alla indifferenza bulimica di questo nostro Tempo. Le sue parole, recitate con passione ed estro artistico, la rendono unica nel trasmettere emozioni. Ringraziamenti anche alle persone presenti, che con grazia, sorriso e tenera partecipazione, hanno avvolto in un abbraccio sincero il “piccolo insetto volante”, hanno consentito coi loro interventi alla “Moschicella” di volare, di donare tenerezza, persino la nostalgia dei ricordi dentro un tramonto dipinto per l’occasione da un Fato generoso.

Infine un ringraziamento all’amministrazione comunale, nella persona del Consigliere Nicola Zera Falduto, per avere portato i saluti e dato segno tangibile di attenzione alle espressioni culturali della nostra comunità. Così come un grazie al circolo sportivo NewKiteZone per avere messo a disposizione i bellissimi spazi e la sua accoglienza.