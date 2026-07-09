A Montalbano Elicona il confronto degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia

“Gli Ordini si incontrano e si confrontano” è il titolo dell’importante appuntamento promosso dalla Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Messina e dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), che riunirà al Castello di Montalbano Elicona giorno 17 luglio c.a. con inizio alle ore 9:00, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della professione per una giornata di approfondimento e confronto sulle principali sfide che interessano il settore agroforestale e ambientale.

L’iniziativa che sarà moderata dall’avvocata Silvana Paratore legale esperto di politiche sociali e giornalista, rappresentera’ un momento di dialogo tra gli Ordini professionali siciliani e il Consiglio Nazionale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nella gestione sostenibile del territorio, nella tutela dell’ambiente, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Montalbano Elicona avv. Antonino Todaro, del dott. Nino Monnia esperto per l’Agricoltura del Comune di Montalbano Elicona, del dott. Stefano Salvo Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Messina, del dott. Salvatore Bottari Dirigente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, del dott. Giovanni Dell’Acqua Dirigente Capo dell’Ufficio Servizio per il Territorio di Messina.

Seguirà la relazione introduttiva del dott. Giuseppe Iacono Presidente della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, che delineerà gli obiettivi della giornata di studio e confronto.

Il programma scientifico si articolerà in quattro aree tematiche dedicate ai temi più attuali della professione. : la prima sessione, dal titolo “Estimo: dal rischio climatico al valore economico. Il ruolo dell’estimo nelle transazioni ambientali”, affronterà il tema del climate-adjusted value, le Nature based solutions, il de-risking immobiliare ed i nuovi strumenti estimativi climate-proof richiesti dalla normativa dell’Unione Europea; la seconda area tematica sarà dedicata alla prevenzione e tutela del territorio con il focus “Le produzioni siciliane tra sostenibilità e cambiamenti climatici” sul dissesto idrogeologico, la gestione del rischio, la difesa del suolo e resilienza delle aree rurali e periurbane; la terza sessione sarà dedicata alle infrastrutture verdi, alla qualità urbana, al paesaggio e alla pianificazione territoriale con il tema “Oasi di resilienza: ripensare il verde per salvare il clima urbano”.

L’obiettivo sarà quello di approfondire il ruolo del verde urbano, delle reti ecologiche e della pianificazione come leve per migliorare la qualità della vita, mitigare le ondate di calore e valorizzare il paesaggio agrario e forestale. Le conclusioni delle prime sessioni di lavori saranno a cura del Dottore agronomo Fulvio Bellomo Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e dell’On.le Luca Sammartino Assessore Regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea.

L’ultima parte della giornata sarà dedicata alla formazione e all’aggiornamento professionale con una sessione incentrata sulla Formazione Professionale Continua, sugli aspetti applicativi e sulle novità del nuovo regolamento con un intervento conclusivo dei dottori agronomi Carmine Cocca e Giovanni Greco del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, sul tema “Evoluzione di una professione in uno scenario di sviluppo sostenibile”, che offrirà una riflessione sulle prospettive future della categoria e sul ruolo sempre più strategico che i professionisti sono chiamati a svolgere nella gestione delle risorse naturali, nella tutela del paesaggio e nello sviluppo sostenibile attraverso la presentazione di nuovi percorsi formativi e competenze richieste dal mercato: dati satellitari, ESG, Tassonomia UE e interdisciplinarietà tra agronomia, clima e finanza.

Ai partecipanti al convegno aperto agli iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Messina, ai tecnici, amministratori pubblici, ricercatori e studenti, saranno riconosciuti i Crediti Formativi Professionali (CFP) previsti dal Regolamento della Formazione Professionale continua. Il programma proseguirà nella giornata successiva con un’escursione tecnica guidata dal dott. Giovanni Cavallaro agronomo già Ispettore ripartimentale Foreste di Messina, alla Riserva Naturale Orientata Bosco di Malabotta e la visita ai Megaliti dell’Argimusco, due tra i più significativi siti naturalistici e paesaggistici della Sicilia, quale momento di approfondimento sul campo dedicato alla conoscenza del patrimonio ambientale e forestale regionale.