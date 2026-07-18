A Lazzaro arriva il Sand Basket unificato, per una giornata di sport senza barriere

Una giornata di sport, inclusione e partecipazione per abbattere ogni barriera. È questo l’obiettivo dell’appuntamento in programma lunedì 27 luglio, a partire dalle ore 9:00, sul Lungomare di Lazzaro, presso la spiaggia antistante il Gardenia Hotel, dove si svolgerà una manifestazione interamente dedicata al Sand Basket unificato. L’iniziativa nasce nell’ambito del prestigioso progetto Inclusive Youth Leadership (IYL) di Special Olympics, un programma internazionale rivolto a giovani con e senza disabilità intellettiva, con l’obiettivo di fornire strumenti, competenze e opportunità per diventare leader insieme e promuovere concretamente l’inclusione nelle scuole, nelle comunità e nel mondo dello sport.

Per illustrare i dettagli, gli obiettivi e il programma completo della manifestazione, si terrà una conferenza stampa di presentazione martedì 21 luglio alle ore 10:30, presso la sala conferenze del Gardenia Hotel, situato sul Lungomare Cicerone di Lazzaro. Alla presentazione sono invitati a partecipare giornalisti, operatori dell’informazione e cittadini, per conoscere da vicino un progetto che punta a fare dello sport uno strumento di integrazione, crescita e condivisione.

La realizzazione dell’evento sul territorio calabrese è curata dall’Asd Andromeda di Reggio Calabria, in collaborazione con Sand Basket Calabria. Il cuore della manifestazione sarà rappresentato da Microsoft attraverso il progetto “Trio Sorriso”, guidato dal trinomio composto da Federico Zampaglione (atleta), Francesco Paolo Zampaglione (partner) e Francesco Scaramozzino (mentore). Un esempio concreto di come la cooperazione, la fiducia reciproca e la valorizzazione delle capacità di ogni persona possano contribuire a generare valore per l’intera comunità.

Il progetto

Il progetto IYL si fonda su tre pilastri cardine che trasformano lo sport in un motore di cambiamento sociale e culturale: