A Gambarie torna la Marcialonga Verde Aspromonte 2026: tutto pronto per la 42ª edizione | PROGRAMMA

È tutto pronto per la 42ª edizione della Marcialonga Verde Aspromonte – Gambarie 2026, una delle corse più attese dell’estate reggina. La storica manifestazione, organizzata dal CSI Reggio Calabria in collaborazione con il Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, si svolgerà martedì 18 agosto lungo il Percorso nazionale Bandiera Azzurra e rientra nel ricco calendario di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale. L’appuntamento è fissato alle ore 10.30, con partenza dalla centralissima Piazza Mangeruca di Gambarie d’Aspromonte. Il programma prevede un percorso non competitivo di 4 chilometri e una prova competitiva di 7 chilometri, immersa negli splendidi paesaggi del Parco nazionale dell’Aspromonte.

Patrocinata dal CONI e dal CIP Calabria, la Marcialonga è inserita nel percorso “Pace, Giustizia e Comunità”, laboratorio educativo, sportivo e di cittadinanza promosso dal CSI. Il progetto continua a coinvolgere istituzioni, associazioni, scuole, imprese, atleti e numerose famiglie, confermandosi un appuntamento capace di coniugare sport, educazione e coesione sociale. La manifestazione rappresenterà anche un’occasione per valorizzare il territorio aspromontano attraverso la partecipazione, l’attività fisica e la condivisione di valori legati alla legalità, alla solidarietà e alla responsabilità collettiva.

Marcialonga in Famiglia, Kids Run e Run Walk Over 60

Anche quest’anno il programma sarà arricchito da iniziative rivolte a partecipanti di tutte le età. Torna il contest “Marcialonga in Famiglia”, pensato per consentire a genitori e figli di condividere un’esperienza di sport, aggregazione e divertimento. Spazio anche alla “Kids Run 2026”, riservata ai bambini dai 2 ai 5 anni, che potranno cimentarsi in un percorso appositamente dedicato. Confermata inoltre la “Run Walk Over 60”, iniziativa nata per promuovere il movimento e il benessere attraverso un’attività accessibile e guidata, rivolta in particolare agli adulti e agli anziani.

Uno degli elementi distintivi della Marcialonga Verde Aspromonte è la straordinaria rete di collaborazione costruita negli anni tra istituzioni, associazioni, volontari, aziende e realtà del territorio. Determinanti sono il coordinamento e il sostegno del sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte, Francesco Malara, e della delegata Mimma Vitale, che continuano ad accompagnare con convinzione un progetto capace di valorizzare il territorio attraverso lo sport e la partecipazione. Fondamentale anche il contributo delle associazioni, dei volontari e dei numerosi partner che hanno scelto di condividere il percorso culturale, sportivo e sociale promosso dal CSI Reggio Calabria, contribuendo alla crescita di una manifestazione ormai diventata un punto di riferimento per l’intero territorio.

La Marcialonga Verde Aspromonte 2026 sarà il momento conclusivo di due intense giornate dedicate ai valori dello sport e della cittadinanza. Il programma prenderà il via venerdì 14 agosto, alle ore 17.00, presso il Centro sportivo di Cucullaro, con la quinta edizione della partita “Pace, Giustizia e Comunità: dove ogni rete fa la differenza!”. Magistrati, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, associazioni, volontari e cittadini di Santo Stefano d’Aspromonte scenderanno in campo insieme per testimoniare, attraverso lo sport, l’importanza della legalità, della solidarietà e della responsabilità condivisa. Sarà una grande festa dello sport e della comunità, un’occasione per ribadire che la costruzione del bene comune passa anche da gesti concreti, dalla partecipazione e dalla capacità di fare squadra.

Come iscriversi alla Marcialonga Verde Aspromonte 2026

È possibile aderire alla Marcialonga Verde Aspromonte – Gambarie 2026 compilando il modulo di iscrizione disponibile al seguente indirizzo: Modulo di iscrizione alla Marcialonga Verde Aspromonte 2026. L’iscrizione online garantirà la maglietta ufficiale dell’evento e consentirà di velocizzare le operazioni di ritiro del pettorale di gara e le procedure di accreditamento.