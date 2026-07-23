A Ferruzzano nasce il “Borgo del Benessere”: due giorni tra arte, natura e musica d’autore

Il 24 e 25 luglio la prima edizione del festival trasforma il centro storico in un laboratorio a cielo aperto: installazioni dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, un murale di Antonino Perrotta, trekking urbano, food truck e i concerti di Fabio Curto e Paolo Sofia. Ingresso gratuito a tutte le attività. A cinque chilometri dalla costa jonica, ma in un tempo che sembra un altro, il borgo di Ferruzzano riapre le sue porte. Venerdì 24 e sabato 25 luglio 2026 il centro storico ospita la prima edizione di “Ferruzzano Borgo del Benessere”, due giornate dedicate all’arte, alla natura e alla musica d’autore, promosse dal Comune di Ferruzzano.
L’idea alla base del festival è tanto semplice quanto ambiziosa: restituire vita a un luogo sospeso affidandolo ai giovani talenti del territorio. Per due giorni le vie del borgo diventano un laboratorio a cielo aperto, dove installazioni, laboratori, escursioni, enogastronomia e concerti comporranno un racconto unico della Calabria interna, del suo silenzio e della sua cultura millenaria.
“Vogliamo offrire ai visitatori un’occasione unica per staccare dai ritmi frenetici quotidiani, riscoprendo la bellezza del nostro patrimonio storico, naturale e umano”, spiegano i promotori dell’iniziativa.
L’arte scende in strada
Protagonisti sono i luoghi, ma soprattutto chi li attraversa. Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro firmano tre installazioni originali – “Tutto ciò che io abito”, “Memento” e “Cucina Comunitaria” – collocate lungo le vie del centro storico e accompagnate da laboratori di scultura e di disegno dal vivo, aperti al pubblico. A raccontare le due giornate sarà il live report illustrato dell’artista Lorenzo Colelli.
Attesa anche per lo street artist calabrese Antonino Perrotta, cresciuto a pane e murales, che realizzerà dal vivo un’opera esclusiva dedicata a Ferruzzano, alla storia della sua agricoltura e ai suoi palmenti. Tutte le opere prodotte durante il festival saranno donate al nascente Museo Etnografico del Comune: un patrimonio che resta al territorio anche quando le luci si spengono.
Chi racconta la Calabria
Spazio a due divulgatori che della Calabria hanno fatto una narrazione quotidiana. Alvin Tripodi – creator, musicista, conduttore televisivo e instancabile esploratore del territorio – farà gli onori di casa e presenterà in anteprima i suoi reel dedicati a Ferruzzano; venerdì alle 20, prima del concerto, sarà in piazza per una chiacchierata a due voci con Fabio Curto. Con lui Giuseppe Garibaldi, entrato nelle case degli italiani dal Grande Fratello con una passione per la propria regione mai nascosta, che oggi continua a raccontare a migliaia di follower.
Il borgo a passo lento
La natura ha il volto di Santo Panzera dell’associazione Rudina. Ogni ora, a partire dalle 18, dalla piazza centrale partiranno percorsi di urban trekking alla scoperta di Ferruzzano Superiore. Sabato 25, dalle 14, sarà invece la volta del “magico” Bosco di Rudina, dove i giovani artisti verranno accompagnati tra biodiversità, paesaggio e tracce storiche.
Il gusto in piazza: cooking class e food truck
Il festival passa anche dalla tavola. Nel pomeriggio di venerdì le cooking class aprono il racconto degli ingredienti, delle ricette tradizionali e della cultura alimentare locale. In entrambe le giornate, inoltre, la piazza ospiterà un’area food truck, per una sosta informale tra un laboratorio e un concerto: un modo semplice per far incontrare visitatori, artisti e abitanti del borgo attorno allo stesso tavolo.
Due sere intorno a un falò immaginario
Alle 21, entrambe le sere, la piazza si stringe attorno a un falò immaginario. Venerdì 24 sale sul palco Fabio Curto, vincitore di Musicultura e di The Voice of Italy, in trio acustico con Paolo Presta e Luigi Pugliese: presenterà il nuovo singolo “Restanza” insieme ai brani più noti del suo repertorio. Sabato 25 tocca a Paolo Sofia, storico frontman dei QuartAumentata, con uno spettacolo inedito che intreccia sonorità mediterranee, dialetto e canzone d’autore, tra la storia del gruppo e il suo percorso personale.
L’ingresso a tutte le aree e a tutte le attività è gratuito.
Il progrmama
VENERDÌ 24 LUGLIO 2026
- Dalle ore 18:00 | Arte & Laboratori nel Borgo
- A cura dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro (ABACZ)
- Apertura delle mostre e fruizione di 3 installazioni artistiche originali collocate nelle vie del centro storico.
- Avvio delle attività didattiche aperte al pubblico: 3 laboratori di scultura e laboratori di disegno dal vivo.
- Nel corso della giornata | Live Performance Street Art
- con Antonino Perrotta (Street Artist calabrese)
- Realizzazione dal vivo di un’opera murale esclusiva interamente dedicata all’identità e alla bellezza del borgo di Ferruzzano.
- Pomeriggio | Cooking Class & Valorizzazione Locale
- Laboratori enogastronomici dedicati agli ingredienti, alle ricette tradizionali e alla cultura alimentare del territorio.
- Area food truck
- Ore 20:00 | Alvin Tripodi chiacchiera con Fabio Curto, Fabio Curto chiacchiera con Alvin Tripodi
- Ore 21:00 | Concerto in Trio Acustico
- Fabio Curto (Voce e chitarra, vincitore di The Voice of Italy e Musicultura) con Paolo Presta e Luigi Pugliese.
- Presentazione del nuovo singolo “Restanza” e ripercussione dei suoi principali brani cantautorali in un’atmosfera intima nel cuore del borgo.
SABATO 25 LUGLIO 2026
- Tutta la giornata | Incontri & Content Creation
- con Giuseppe Garibaldi (Influencer, creator e volto televisivo)
- Momenti dedicati al racconto digitale del borgo e alla promozione delle radici e delle bellezze calabresi.
- Dalle ore 14:00 | Escursione Naturalistica Guidata
- Guida: Santo Panzera (per Associazione RUDINA)
- Un percorso immersivo nel magnifico Bosco Rudina per scoprire la biodiversità, il paesaggio e le tracce storiche del territorio di Ferruzzano.
- Dalle ore 18:00 | Mostre, Installazioni & Laboratori
- A cura dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro (ABACZ)
- Prosecuzione delle esposizioni artistiche e laboratori partecipativi di scultura e disegno diffusi nelle vie del centro.
- Area food truck
- Ore 20.00 | Alvin Tripodi chiacchiera con Giuseppe Garibaldi
- Ore 21:00 | Spettacolo Musicale e Narrativo
- Paolo Sofia (Cantautore, storico frontman dei QuartAumentata)
- Spettacolo inedito: “Racconto in musica del territorio tra i QuartAumentata e il suo viaggio personale”. Un viaggio tra sonorità mediterranee, dialetto e canzone d’autore
Il progetto
L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione culturale e sociale sostenuto dal Ministero della Cultura e dall’Unione Europea (NextGenerationEU), che prevede la rifunzionalizzazione dell’ex municipio come Museo Etnografico e della Biodiversità, la progettazione di un albergo diffuso, la valorizzazione del Bosco di Rudina con una food forest e la creazione di un hub digitale.
“Ferruzzano Borgo del Benessere” è promosso dal Comune di Ferruzzano con la direzione artistica di Sona Strategica e Calabria Sona.