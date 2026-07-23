A Ferruzzano nasce il “Borgo del Benessere”: due giorni tra arte, natura e musica d’autore

Il 24 e 25 luglio la prima edizione del festival trasforma il centro storico in un laboratorio a cielo aperto: installazioni dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, un murale di Antonino Perrotta, trekking urbano, food truck e i concerti di Fabio Curto e Paolo Sofia. Ingresso gratuito a tutte le attività. A cinque chilometri dalla costa jonica, ma in un tempo che sembra un altro, il borgo di Ferruzzano riapre le sue porte. Venerdì 24 e sabato 25 luglio 2026 il centro storico ospita la prima edizione di “Ferruzzano Borgo del Benessere”, due giornate dedicate all’arte, alla natura e alla musica d’autore, promosse dal Comune di Ferruzzano.

L’idea alla base del festival è tanto semplice quanto ambiziosa: restituire vita a un luogo sospeso affidandolo ai giovani talenti del territorio. Per due giorni le vie del borgo diventano un laboratorio a cielo aperto, dove installazioni, laboratori, escursioni, enogastronomia e concerti comporranno un racconto unico della Calabria interna, del suo silenzio e della sua cultura millenaria.

“Vogliamo offrire ai visitatori un’occasione unica per staccare dai ritmi frenetici quotidiani, riscoprendo la bellezza del nostro patrimonio storico, naturale e umano”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

L’arte scende in strada

Protagonisti sono i luoghi, ma soprattutto chi li attraversa. Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro firmano tre installazioni originali – “Tutto ciò che io abito”, “Memento” e “Cucina Comunitaria” – collocate lungo le vie del centro storico e accompagnate da laboratori di scultura e di disegno dal vivo, aperti al pubblico. A raccontare le due giornate sarà il live report illustrato dell’artista Lorenzo Colelli.

Attesa anche per lo street artist calabrese Antonino Perrotta, cresciuto a pane e murales, che realizzerà dal vivo un’opera esclusiva dedicata a Ferruzzano, alla storia della sua agricoltura e ai suoi palmenti. Tutte le opere prodotte durante il festival saranno donate al nascente Museo Etnografico del Comune: un patrimonio che resta al territorio anche quando le luci si spengono.

Chi racconta la Calabria

Spazio a due divulgatori che della Calabria hanno fatto una narrazione quotidiana. Alvin Tripodi – creator, musicista, conduttore televisivo e instancabile esploratore del territorio – farà gli onori di casa e presenterà in anteprima i suoi reel dedicati a Ferruzzano; venerdì alle 20, prima del concerto, sarà in piazza per una chiacchierata a due voci con Fabio Curto. Con lui Giuseppe Garibaldi, entrato nelle case degli italiani dal Grande Fratello con una passione per la propria regione mai nascosta, che oggi continua a raccontare a migliaia di follower.

Il borgo a passo lento

La natura ha il volto di Santo Panzera dell’associazione Rudina. Ogni ora, a partire dalle 18, dalla piazza centrale partiranno percorsi di urban trekking alla scoperta di Ferruzzano Superiore. Sabato 25, dalle 14, sarà invece la volta del “magico” Bosco di Rudina, dove i giovani artisti verranno accompagnati tra biodiversità, paesaggio e tracce storiche.

Il gusto in piazza: cooking class e food truck

Il festival passa anche dalla tavola. Nel pomeriggio di venerdì le cooking class aprono il racconto degli ingredienti, delle ricette tradizionali e della cultura alimentare locale. In entrambe le giornate, inoltre, la piazza ospiterà un’area food truck, per una sosta informale tra un laboratorio e un concerto: un modo semplice per far incontrare visitatori, artisti e abitanti del borgo attorno allo stesso tavolo.

Due sere intorno a un falò immaginario

Alle 21, entrambe le sere, la piazza si stringe attorno a un falò immaginario. Venerdì 24 sale sul palco Fabio Curto, vincitore di Musicultura e di The Voice of Italy, in trio acustico con Paolo Presta e Luigi Pugliese: presenterà il nuovo singolo “Restanza” insieme ai brani più noti del suo repertorio. Sabato 25 tocca a Paolo Sofia, storico frontman dei QuartAumentata, con uno spettacolo inedito che intreccia sonorità mediterranee, dialetto e canzone d’autore, tra la storia del gruppo e il suo percorso personale.

L’ingresso a tutte le aree e a tutte le attività è gratuito.

Il progrmama

VENERDÌ 24 LUGLIO 2026

Dalle ore 18:00 | Arte & Laboratori nel Borgo A cura dell’ Accademia di Belle Arti di Catanzaro (ABACZ) Apertura delle mostre e fruizione di 3 installazioni artistiche originali collocate nelle vie del centro storico. Avvio delle attività didattiche aperte al pubblico: 3 laboratori di scultura e laboratori di disegno dal vivo.

Nel corso della giornata | Live Performance Street Art con Antonino Perrotta (Street Artist calabrese) Realizzazione dal vivo di un’opera murale esclusiva interamente dedicata all’identità e alla bellezza del borgo di Ferruzzano.

Pomeriggio | Cooking Class & Valorizzazione Locale Laboratori enogastronomici dedicati agli ingredienti, alle ricette tradizionali e alla cultura alimentare del territorio.

Area food truck

Ore 20:00 | Alvin Tripodi chiacchiera con Fabio Curto, Fabio Curto chiacchiera con Alvin Tripodi

Ore 21:00 | Concerto in Trio Acustico Fabio Curto (Voce e chitarra, vincitore di The Voice of Italy e Musicultura) con Paolo Presta e Luigi Pugliese. Presentazione del nuovo singolo “Restanza” e ripercussione dei suoi principali brani cantautorali in un’atmosfera intima nel cuore del borgo.



SABATO 25 LUGLIO 2026

Tutta la giornata | Incontri & Content Creation con Giuseppe Garibaldi (Influencer, creator e volto televisivo) Momenti dedicati al racconto digitale del borgo e alla promozione delle radici e delle bellezze calabresi.

Dalle ore 14:00 | Escursione Naturalistica Guidata Guida: Santo Panzera (per Associazione RUDINA) Un percorso immersivo nel magnifico Bosco Rudina per scoprire la biodiversità, il paesaggio e le tracce storiche del territorio di Ferruzzano.

Dalle ore 18:00 | Mostre, Installazioni & Laboratori A cura dell’ Accademia di Belle Arti di Catanzaro (ABACZ) Prosecuzione delle esposizioni artistiche e laboratori partecipativi di scultura e disegno diffusi nelle vie del centro.

Area food truck

Ore 20.00 | Alvin Tripodi chiacchiera con Giuseppe Garibaldi

Ore 21:00 | Spettacolo Musicale e Narrativo Paolo Sofia (Cantautore, storico frontman dei QuartAumentata) Spettacolo inedito: “Racconto in musica del territorio tra i QuartAumentata e il suo viaggio personale”. Un viaggio tra sonorità mediterranee, dialetto e canzone d’autore



Il progetto

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione culturale e sociale sostenuto dal Ministero della Cultura e dall’Unione Europea (NextGenerationEU), che prevede la rifunzionalizzazione dell’ex municipio come Museo Etnografico e della Biodiversità, la progettazione di un albergo diffuso, la valorizzazione del Bosco di Rudina con una food forest e la creazione di un hub digitale.

“Ferruzzano Borgo del Benessere” è promosso dal Comune di Ferruzzano con la direzione artistica di Sona Strategica e Calabria Sona.