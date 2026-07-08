61ª Sagra del pesce spada a Bagnara, Ienco: “richiesto riconoscimento patrimonio Unesco” | INTERVISTA

Il 26 luglio, dalle ore 19:00, Bagnara ospiterà la 61ª Sagra del Pesce Spada. Lo chef Mimmo Fedele, uno dei migliori presenti sul territorio, cucinerà il prelibato pesce per tutti i presenti. Intervistato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, il presidente della Pro Loco di Bagnara, Bruno Ienco, ha dichiarato: “siamo giunti alla 61esima edizione della Sagra del pesce spada, lo facciamo molto volentieri perché vogliamo riconoscere a questo pesce che ha mosso l’economia di Bagnara in modo particolare ma di tutta la Costa Viola, perché il pesce spada è un pesce che si pesca nei nostri mari e tant’è che noi qui abbiamo già avviato la procedura per il riconoscimento dell’Unesco, quindi c’è qualcosa di molto interessante che bolle nella pentola.

Bagnara è un paese in fermento, un paese molto accogliente, quasi tutte le sere c’è sempre qualche manifestazione in piazza, è un paese vivo ha le carte a regola per essere città turistica. Molti anni fa era chiamata proprio dalla regione Calabria ‘città di incantevole bellezza’“.