18 luglio 2026, auguri di buon onomastico Federico e Federica! IMMAGINI, VIDEO e FRASI da inviare oggi

18 Luglio 2025: tante proposte per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano il nome Federico e Federica

  • Auguri Federica
    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
  • Auguri Federico
  • buon onomastico
  • buon onomastico
  • buon onomastico
  • buon onomastico
  • buon onomastico
  • buon onomastico
  • buon onomastico
  • buon onomastico
  • buon onomastico
/

Oggi, 18 luglio 2026, è festa di San Federico. Il nome deriva dal germanico Frithurik, composto dai termini frid (o fried, frithu, “pace”) e ric (o rik, rikja, “sovrano”, “re”, “signore”, “potente”). Il significato è incerto: potrebbe essere “potente in pace”, “governatore pacifico” o “protettore potente”. L’onomastico si può festeggiare in memoria di san Federico, vescovo di Liegi, il 27 maggio, oppure il 18 luglio in memoria di san Federico, vescovo di Utrecht.

A corredo dell’articolo una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano il nome Federico e Federica.

Le frasi di auguri:

  • Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!
  • Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!
  • Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!
  • Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!
  • Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!
  • Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!
  • Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!
  • Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!
  • Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!
  • Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 18 luglio! Felice onomastico!
  • Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!
  • Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

I video per gli auguri:




 

Leggi altri articoli di Notizie dall'Italia
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google