18 luglio 2026, auguri di buon onomastico Federico e Federica! IMMAGINI, VIDEO e FRASI da inviare oggi

Oggi, 18 luglio 2026, è festa di San Federico. Il nome deriva dal germanico Frithurik, composto dai termini frid (o fried, frithu, “pace”) e ric (o rik, rikja, “sovrano”, “re”, “signore”, “potente”). Il significato è incerto: potrebbe essere “potente in pace”, “governatore pacifico” o “protettore potente”. L’onomastico si può festeggiare in memoria di san Federico, vescovo di Liegi, il 27 maggio, oppure il 18 luglio in memoria di san Federico, vescovo di Utrecht.
A corredo dell’articolo una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano il nome Federico e Federica.
Le frasi di auguri:
- Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!
- Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!
- Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!
- Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!
- Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!
- Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!
- Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!
- Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!
- Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!
- Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 18 luglio! Felice onomastico!
- Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!
- Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!
I video per gli auguri: