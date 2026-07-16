16 luglio 2026: buon onomastico Carmelo, Carmela, Carmine e Carmen | IMMAGINI, FRASI, VIDEO

Il 16 luglio 2026 è una data speciale per migliaia di persone che portano il nome di Carmelo, Carmela, Carmine e Carmen. In questa giornata si celebra infatti la Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, conosciuta anche come Madonna del Carmine, una delle ricorrenze mariane più sentite della tradizione cattolica. È il giorno in cui si rivolge un pensiero di auguri a tutti coloro che festeggiano il proprio onomastico, una ricorrenza legata alla devozione per la Vergine Maria e alla spiritualità dell’Ordine Carmelitano.

Madonna del Carmine, il significato della festa del 16 luglio

La celebrazione della Madonna del Monte Carmelo affonda le sue radici sul Monte Carmelo, in Terra Santa, luogo simbolico della tradizione biblica e della spiritualità cristiana. Qui nacque la famiglia religiosa dei Carmelitani, ispirata alla figura del profeta Elia e alla ricerca di una vita dedicata alla preghiera e alla contemplazione. Secondo la tradizione, il 16 luglio 1251 la Vergine Maria apparve a San Simone Stock, priore generale dell’Ordine Carmelitano, consegnandogli lo Scapolare del Carmine, simbolo di protezione e di appartenenza spirituale. Da allora questa data è diventata un momento centrale della devozione mariana, celebrata in numerose comunità italiane e nel mondo.

Buon onomastico Carmelo, Carmela, Carmine e Carmen

Il nome Carmelo deriva dall’espressione ebraica Karmel, che significa “giardino” o “terra fertile”, con riferimento proprio al Monte Carmelo. Da questo nome derivano anche Carmela, Carmine e Carmen, tutte varianti molto diffuse nella tradizione italiana. Il 16 luglio è quindi l’occasione per rivolgere un augurio speciale a chi porta questi nomi, celebrando non solo una ricorrenza personale, ma anche un legame con una storia religiosa e culturale profondamente radicata.

Le celebrazioni della Madonna del Carmine in Italia

La Festa della Madonna del Carmine viene celebrata in tantissime città e paesi italiani con messe solenni, processioni, momenti di preghiera e iniziative dedicate alla comunità. In molte località la devozione per la Vergine del Carmelo rappresenta una tradizione secolare, tramandata di generazione in generazione. Le celebrazioni diventano spesso un momento di incontro per intere comunità, unite dalla fede e dal senso di appartenenza.

Per l’occasione proponiamo una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano il nome Carmine, Carmen, Carmelo, Carmela.

Ecco le FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp:

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 16 luglio! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

Ecco i VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp: