YoungME LAB a Messina, candidature aperte fino a metà giugno

C’è tempo fino alle ore 23.59 di lunedì 15 giugno 2026 per presentare la propria candidatura all’Avviso pubblico “YoungME LAB”, l’iniziativa promossa dal Comune di Messina che offre ai ai partecipanti l’opportunità di contribuire alla gestione e alla valorizzazione di uno spazio innovativo all’interno del Palacultura “Antonello da Messina”. L’Avviso è rivolto a giovani under 35, gruppi informali, associazioni, enti del Terzo Settore, imprese, startup e altre realtà giovanili interessate a proporre idee, attività e progetti in grado di rendere lo spazio un luogo dinamico, creativo e aperto alla città.

YoungME LAB nasce con l’obiettivo di favorire il protagonismo delle nuove generazioni e promuovere iniziative dedicate alla cultura, alla formazione, all’orientamento, al coworking, all’organizzazione di eventi, workshop, mostre, attività artistiche e progettualità innovative rivolte prevalentemente ai giovani. L’Avviso pubblico, la modulistica, la documentazione necessaria, le FAQ e i chiarimenti integrativi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Messina.