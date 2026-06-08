XXII Giornata Nazionale dello Sport, grande successo in Calabria: migliaia di giovani hanno animato le strade e le piazze calabresi

La Calabria ha risposto con entusiasmo alla XXII Giornata Nazionale dello Sport, trasformando strade, piazze e luoghi simbolo in una grande festa all’insegna dello sport, della partecipazione e della condivisione. Più di 20 località della regione hanno preso parte all’iniziativa, con migliaia di ragazze e ragazzi protagonisti di una giornata straordinaria che ha celebrato inclusione, rispetto, aggregazione, benessere e crescita sociale. Numerose attività sportive, esibizioni, prove aperte al pubblico e momenti di incontro hanno consentito a cittadini, famiglie e giovani di vivere un’esperienza coinvolgente, confermando la capacità dello sport di unire le comunità e valorizzare il territorio.

Il CONI Calabria esprime soddisfazione per la riuscita dell’evento e ringrazia i Comitati e le Delegazioni Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, che con passione e competenza hanno contribuito all’organizzazione. Un sentito ringraziamento è rivolto anche alle istituzioni regionali e locali, alle amministrazioni comunali e a tutti gli enti che hanno sostenuto la manifestazione.

“La gioia che proviamo oggi è davvero enorme – dichiara il Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti –. Vedere migliaia di giovani invadere pacificamente strade e piazze con il sorriso, l’entusiasmo e la voglia di fare sport rappresenta la più bella testimonianza della forza educativa e sociale dello sport. La XXII Giornata Nazionale dello Sport ha confermato ancora una volta quanto il nostro movimento sia vivo, radicato e capace di coinvolgere l’intera comunità regionale. Desidero ringraziare di cuore le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Istituzioni e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa splendida giornata. Un ringraziamento speciale va però a tutta la struttura del CONI Calabria che, letteralmente, è “scesa in campo” in ogni sua componente: dagli uffici ai delegati provinciali, dai collaboratori ai volontari, fino a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte con dedizione e passione. Questo successo appartiene a tutti loro e all’intero movimento sportivo calabrese”.